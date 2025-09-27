“Hola, vimos tu currículum”: así opera la nueva estafa en México

Con llamadas desde el extranjero, buscan engañar a usuarios que tienen su CV en línea

En México y otros países de Latinoamérica se ha detectado una nueva modalidad de fraude telefónico que utiliza como gancho supuestas ofertas de trabajo.

El esquema inicia con una llamada proveniente de números internacionales, principalmente de Estados Unidos o Canadá. A través de una grabación automática o de una persona que se presenta como reclutador.

Mediante la llamada se informa a la víctima que su currículum fue revisado y aprobado para un puesto laboral.

El paso a aplicaciones de mensajería

Tras la primera llamada, los estafadores piden a la víctima continuar la conversación por WhatsApp o Telegram, con la excusa de enviarle más información sobre el empleo. Una vez allí, comienzan las estrategias de ingeniería social: promesas de sueldos elevados, horarios flexibles y contratación inmediata.

En algunos casos incluso realizan pequeños depósitos de prueba para aparentar seriedad y luego solicitan que el dinero sea devuelto, generando pérdidas económicas.

También es común que pidan datos bancarios, copias de documentos oficiales o pagos por supuestos cursos y trámites de contratación.

Autoridades confirman que es un fraude

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y organismos de ciberseguridad han confirmado que estas llamadas son parte de un esquema de fraude masivo. Recomiendan no responder ni devolver llamadas a números desconocidos del extranjero, bloquear de inmediato y denunciar ante las autoridades.

Las verdaderas empresas de reclutamiento no solicitan pagos por adelantado ni trasladan la comunicación a canales informales. Además, los procesos serios siempre incluyen entrevistas verificables y documentos oficiales.

¿Cómo protegerse de esta estafa?

Expertos sugieren aplicar medidas preventivas básicas:

Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o con beneficios poco realistas.

Verificar en internet si la empresa realmente existe y cuenta con presencia en portales de empleo reconocidos.

Nunca compartir datos bancarios o documentos sin confirmar la autenticidad del proceso.

Reportar los números telefónicos a las autoridades para contribuir al rastreo de los estafadores.

Una estafa que se aprovecha de la necesidad de empleo

Este tipo de engaños funcionan porque muchos usuarios tienen sus datos y currículums disponibles en línea, lo que hace más convincente la llamada inicial.

Sin embargo, la recomendación clave es mantener la cautela y recordar la regla de oro: si una oferta suena demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.

