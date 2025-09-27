¿Te entran llamadas desde Estados Unidos? No es tu familiar, podrían intentar estafarte

¿Te han entrado llamadas desde diferentes estados de Estados Unidos? Lamentamos decirte que no es una promoción, oferta de trabajo ni un familiar que te contacta desde allá: lo más probable es que te estén intentando estafar.
En días recientes, usuarios de redes sociales han informado que están recibiendo llamadas telefónicas con prefijo de diferentes estados de Estados Unidos, lo cual genera confusión por la posibilidad de que sea un tema importante.
Lo anterior debido a que muchos usuarios reportan contar con familiares en aquel país, o hacer compras en línea procedentes del mismo, por lo que, creyendo que es una llamada legítima, deciden contestarla.
Sin embargo, se encuentran con que detrás de la línea no hay nadie, solo hay silencio, y se corta inmediatamente.
Este tipo de práctica ya se había popularizado con anterioridad, pero con llamadas telefónicas con prefijo del Reino Unido.
¿Las llamadas desde Estados Unidos son estafa? Esto sabemos
La recepción de llamadas internacionales que nadie responde es un truco bien documentado de spam, es decir, de forma de comunicación no solicitada que, además, se ha relacionado con posibles formas de estafa.
De acuerdo con expertos en ciberseguridad, hay múltiples prácticas fraudulentas asociadas al hecho de recibir llamadas que nadie responde, especialmente cuando se trata de números poco usuales como aquellos provenientes del extranjero.
Un posible método es que los estafadores marcan a números aleatoriamente para verificar cuáles están activos (es decir, cuáles responden) y utilizar esa información para cometer estafas, spam, phishing u otras formas de fraude.
Otro método consiste en despistar a la persona que recibe la llamada para que la devuelva, de forma que se apliquen cobros internacionales con tarifas muy elevadas sin que la víctima lo sepa.
Finalmente, otro método del cual se ha alertado consiste en que la persona que recibe la llamada conteste con un “sí” o un “¿bueno?”, de forma que su voz quede grabada y registrada, con el objetivo de ser utilizada para suplantar su identidad después.
Como sea, siempre la mejor opción es no contestar números desconocidos, a reserva de que efectivamente estés esperando una llamada.
