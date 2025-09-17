¡CUIDADO, ESTAFA! IMSS Emite alerta tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia

Posible estafa en los hospitales que atienden a víctimas de la explosión en el Puente de La Concordia

Tras el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en el que tras su volcadura se dio una explosión de una pipa de gas LP, dejando decenas de personas lesionadas y 19 fallecidas hasta el momento; usuarios comenzaron a viralizar en redes sociales imágenes y videos de posibles estafas en las afueras de los hospitales del IMSS.

Este fatídico accidente conmosionó a los habitantes de la alcaldía Iztapalapa, quienes de manera inmediata comenzaron a ayudar a las personas que resultaron lesionadas.

Pero también dejó ver la soliralidad de los habitantes de la capital, pues comenzaron a llevar comida e insumos médicos a los hospitales en donde estaban siendo atendidas las víctimas, esto tan solo horas después de que se diera a conocer la magnitud de la explosión.

Estas denuncias de posibles estafas causaron indignación entre los usuarios, pues personas que presuntamente pedían dinero haciéndose pasar por familiares de alguna persona lesionada.

Por medio de una publicación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que algunas personas, que son ajenas a los hospitales en los que se está brindando atención a las víctimas de la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, están solicitando dinero e incluso insumos médicos.

Reiteró que la institución tiene cubiertas las necesidades de los pacientes que están siendo atendidos en los hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México, así como también de los familiares de estos, sin importar si son derechohabientes o no.

Ante los casos que se han identificado de personas haciéndose pasar por familiares de pacientes para pedir dinero, y personas no vinculadas a los hospitales pidiendo insumos médicos IMSS



Puntualizan que en el IMSS cuentan con medicamentos, insumos, equipo y personal suficiente para cubrir las necesidades de las víctimas que están siendo atendidas en sus instalaciones.

🟢 #IMSSInforma | Personas ajenas a los hospitales han solicitado dinero o insumos tras la explosión en #Iztapalapa.



🏥 El IMSS tiene cubiertas todas las necesidades y las familias son atendidas por el IMSS, CDMX y Edomex, sin importar su derechohabiencia. pic.twitter.com/5HV7tx3auQ — IMSS  (@Tu_IMSS) September 12, 2025

De igual forma reiteró que las familias están siendo apoyadas tanto por esta institución como por el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México.

Sin desalentar a las personas que están sumando su ayuda para las víctimas y familiares que resultaron afectadas con esta tragedia, invitó a las personas a realizar donaciones de manera segura mediante la Fundación IMSS.

La Fundación IMSS es una asociación civil sin fines de lucro en la que se apoya a la investigación del sector salud, así como la donación de equipos e insumos médicos. Esto, con la finalidad de brindar apoyo a las personas derechohabientes de la institución, así como a sus familiares.

La Fundación IMSS tiene campañas como la de “Silla cama de acompañamiento”, en la que se puede realizar una donación monetaria para que se puedan comprar y donar silla cama, para que los familiares que acompañan y cuidan a los pacientes puedan tener un espacio para descansar.