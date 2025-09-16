Sube a 19 la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de La Concordia

Volcadura de una pipa en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa.

A casi una semana de la explosión de una pipa de gas LP en el distribuidor vial de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la cifra de víctimas mortales aumentó a 19.

Tan solo este 16 de septiembre se registraron cuatro decesos: uno en la madrugada, otro por la mañana y dos más por la noche; además, 32 personas siguen hospitalizadas y otras dos recibieron el alta.

Del total de personas fallecidas, dos eran mujeres y 17 hombres, entre ellos dos menores de edad de 15 y 17 años, así como jóvenes y adultos que fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con el listado compartido por la Secretaría de Salud, los decesos se registraron en siete hospitales, siendo los de traumatología “Victorio de la Fuente Narváez” en Magdalena de las Salinas y el General “Rubén Leñero” los que concentran más casos, con seis cada uno.

También reportó fallecimientos en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Clínica Hospital Emiliano Zapata, el Hospital General 53 del IMSS en Los Reyes, La Paz, y el Hospital General Regional 197 de Texcoco.

La lista de nombres difundida por las autoridades incluye a Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años, y José Gabriel Hernández Méndez, de 17, estudiantes que figuran entre las víctimas más jóvenes.

🔺Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa, confirmando 32 personas hospitalizadas, 2 altas y 2 lamentables fallecimientos. pic.twitter.com/UpYKFdytSy — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 17, 2025

El incidente ocurrió el pasado 10 de septiembre alrededor de las 14:20 horas, cuando se registró la volcadura de una pipa de gas LP de la empresa Silza, lo que derivó en una fuga y una posterior explosión, cuya onda expansiva dañó una treintena de vehículos, según las primeras indagatorias.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló que tras golpear el pavimento y un muro, el tanque de la pipa presentó una fractura de 40 centímetros , lo que permitió la fuga del gas y su ignición.

El pasado 13 de septiembre, la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, indicó que el exceso de velocidad pudo haber causado la volcadura.

Hasta esa fecha se habían entregado 68 apoyos económicos iniciales a familias y personas afectadas: 44 en la Ciudad de México y 24 en el Estado de México, que consisten en 20 mil pesos para personas hospitalizadas y 50 mil familias que perdieron a un ser querido.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, enfatizó que se tratan de apoyos iniciales y que irían “más allá” las pólizas de seguro que activó la empresa Siza.

“Vamos, como Gobierno de la Ciudad, a apoyar para que haya justicia. Eso significa que pueda haber una reparación del daño integral a todas las víctimas que va más allá de las pólizas. (...) “Eso quiero dejarlo muy claro: es inicial y ya en los próximos días vamos estaremos diciendo de que manera vamos a seguir apoyando a todas las familias que están con este tema”, dijo en conferencia de prensa desde el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” del ISSSTE.

