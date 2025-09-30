¿Quién es Pablo Orozco Obregón? El dr. que salvó la vida de una pasajera en un vuelo

Durante un vuelo desde CDMX hacia Miami una mujer requirió ayuda para salvar su vida, por lo que un pasajero que se encontraba dentro de la misma cabina no dudó en auxiliarla.

En el vuelo 421 de la aerolínea mexicana Aeroméxico, que iba desde Ciudad de México (CDMX) hacia Miami, María García comenzó a asfixiarse luego de haber comido una botana.

Esto ocasionó que María no pudiera respirar, por lo que estaba a punto de morir frente a todos los pasajeros que se encontraban en el avión.

Al observar esto, un pasajero mexicano de nombre Pablo Orozco no dudó en actuar inmediatamente y aplicar la maniobra de Heimlich para poder salvarle la vida a la pasajera de origen venezolano.

De acuerdo con lo que relató María, después de este momento de tensión, es que ingirió unos chetos antes de comensar a asfixiarse, por lo que Pablo, quien es un médico cirujano, le explicó que el polvo pudo ocasionar que se le cerrara la tráquea, lo que le impedía respirar.

En entrevista con un medio, el dr. Pablo explica que él se dio cuenta de este suceso ya que estaba viajando en el mismo pasillo que María, lo que él considera que fue cuestión de suerte pues él iba despertando cuando se estaba dando este hecho que pudo haber terminado en tragedia.

Precisó que cada dos años debe tomar un curso de reanimación cardiaca como parte de los requisitos del hospital donde trabaja, con la finalidad de poder identificar cualquier señal de alerta y actuar de manera inmediata.

A pesar de este acto que se considera heroico, el médico comenta que no recibió ningún tipo de reconocimiento por parte de los pasajeros o el personal del avión, exceptuando al reportero que le pidió un testimonio después de este suceso.

Dr. salva vida de pasajera que se asfixiaba en un vuelo hacia Miami ı Foto: Centro Médico ABC | Especial La Razón

¿Quién es Pablo Orozco Obregón?

Pablo Orozco Obregón es un mexicano que se formó como Médico Cirujano e la Universidad la Salle.

Además, también cuenta con la especialidad de Cirugía General, misma que cursó en el Consejo Mexicano de Cirugía General.

Actualmente el dr. Pablo Orozco trabaja en el Centro Médico ABC ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

¿Qué es la maniobra de Heimlich?

La maniobra de Heimlich consiste en una maniobra de compresión abdominal que es utilizada cuando existe obstrucción de vías respiratorias que son causadas por cuerpos extraños.

Esta es una de las maniobras que se enseñan en clases de soporte vital básico y soporte vital cardíaco avanzado.

Aunque es una maniobra segura, si no se realiza de manera adecuada podría generar lesiones abdominales graves.