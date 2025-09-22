México reafirma su compromiso con una aviación segura tras decisión de EU sobre alianza Aeroméxico y Delta

Tras señalar que “no se entiende ni comparte” la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus sigla en inglés) de revocar la inmunidad antimonopolio a la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) afirmó que esta medida no afectará a usuarios.

Los pasajeros que cuentan con boletos de cualquiera de las dos aerolíneas no verán afectadas las rutas ni horarios de vuelo; además, los programas de viajero frecuente continúan operando de manera recíproca, permitiendo acumular y canjear millas sin cambios. También se mantienen vigentes los acuerdos de código compartido entre ambas aerolíneas.

La decisión tampoco limita los derechos de tráfico ni los acuerdos bilaterales de aviación, que permanecen vigentes. Asimismo, el sector aéreo nacional seguirá garantizando la conectividad entre ambos países, pues se mantienen vigentes los acuerdos de código compartido entre ambas aerolíneas.

La dependencia a cargo de Jesús Esteva Media explicó que México respondió a cuatro observaciones realizadas por el DOT respecto a las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el traslado de las aerolíneas de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En un comunicado, precisó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizaron mesas de trabajo y diálogo con todas las aerolíneas de carga, que aceptaron operar AIFA “y reconocieron la libertad de horarios, la robusta infraestructura física y tecnológica, así como la ubicación geográfica estratégica”.

Como resultado, expuso la SICT, durante 2024 se registró un incremento del 6.5 por ciento en la carga del Valle de México; no obstante, adelantó que se llevara a cabo una reunión con Aeroméxico para atender la situación y que pilotos mexicanos no resulten afectados.

