El polémico VIDEO viral del diputado Bray Vargas

El diputado Bray Vargas está en polémica por filtración de un presunto video prohibido

El diputado Bray Vargas está en medio de la polémica porque se filtró un video íntimo que está causando revuelo en las redes sociales por las imágenes que aparecen en la grabación.

Los comentarios no se han hecho esperar en donde se dividen las opiniones, pues hay quienes defienden al legislador de República Dominicana y otros quienes lo critican por lo que se ve en el video.

Este es el video del diputado Bray Vargas

En el video que comenzó a circular en redes sociales es un clip en el que presuntamente el político Bray Vargas a parece vistiendo ropa interior negra y una ladera del mismo color.

En las imágenes el político aparece tocándose la zona íntima y está hablando con otra persona, un hombre, que se presume que es quien lo está grabando.

Video de Bray Vargas ı Foto: Redes sociales

En la grabación se escucha una voz de hombre que le empieza a reclamar al político y este a su vez le dice que va a llamar a la policía a lo que el otro hombre le dice que sería lo mejor para que puedan contarle a las autoridades qué es lo que estaba pasando entre ellos.

El otro hombre afirma que están en Nueva York y le dice al político que él no le va a enseñar cómo hacer las cosas, a lo que Bray le pide que baje la voz, pero el sujeto habla más fuerte y él le pide al político que también le baje la voz.

Usuarios reaccionan al video del diputado Bray Vargas

En redes sociales los usuarios de internet dividieron opiniones, hay quienes exigen que se haga justicia por invadir la privacidad de una persona y exponerla sin su consentimiento.

“Lo que tiene es que denunciar al que graba y sube el vídeo. Eso es su vida personal y se debe respetar”, “El debe demandarlo por grabarlo y difundir el video eso es penado en USA”, “Que falta de respeto publicar un vídeo privado”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, hubo otros más que decidieron criticar a Gray Vargas pues aseguran que se trata de un escándalo al estar involucrado un funcionario público. “Muchos dicen: ‘Es su vida privada’. Sí, lo es, pero estamos hablando de un funcionario público en un país conservador, con valores tradicionales, y que debería ser un ejemplo para los jóvenes”, “Y ese es el nivel de políticos de ese país, donde se sienten gringos, que triste”, señalaron los cibernautas.

Bray Vargas responde a su video filtrado

El diputado Bray Vargas ha hecho varias publicaciones en redes sociales y esto es lo que ha dicho.

En su último video publicado en las redes se trata de un clip en el que recorrió varias zonas de su comunidad y convive con la gente y acompañó el video con el mensaje de: “Hoy te invito a ser feliz”.

Esta publicación tiene cientos de comentarios y algunos se refieren al video, en donde la mayoría de los usuarios defienden al político.

¿Quién es Bray Vargas?

Bray Vargas es un político dominicano de 34 años de edad, el pasado 17 de septiembre celebró un año más de vida con un mensaje en sus redes sociales.

“Hoy celebro un año menos entendiendo las reglas del juego. Aprendí que cada movimiento importa, que la paciencia es poder y que la estrategia es la clave. Ahora, con la experiencia en mi tablero, moveré mis fichas con decisión y valentía, porque sé que cada paso me acerca a mi mejor jugada. Que venga la partida, porque la victoria es para quienes no temen pensar, arriesgar y avanzar”, escribió el diputado.