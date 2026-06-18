Día del Sushi: ¿por qué se celebra cada 18 de junio?

El sushi es amado por miles al rededor del mundo

El sushi pasó de ser un platillo tradicional japonés a convertirse en uno de los alimentos más populares del mundo. Presente en restaurantes, supermercados y aplicaciones de entrega a domicilio, esta preparación basada en arroz aderezado y distintos ingredientes tiene millones de seguidores en todos los continentes.

Cada 18 de junio, amantes de la gastronomía japonesa aprovechan la fecha para compartir fotografías, probar nuevos rollos y disfrutar promociones especiales en restaurantes.

La celebración, conocida como Día Internacional del Sushi, se ha consolidado como una de las efemérides gastronómicas más populares a nivel global.

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Cada 18 de junio se celebra el Día del Sushi ı Foto: Pexels

¿Por qué se celebra el 18 de junio?

El Día Internacional del Sushi se celebra cada 18 de junio desde 2009, cuando Chris DeMay, administrador de una comunidad dedicada a este platillo en redes sociales, impulsó la idea de dedicar una fecha especial a uno de los símbolos más reconocidos de la gastronomía japonesa. La propuesta ganó popularidad rápidamente y fue adoptada por aficionados y restaurantes de distintos países.

Aunque actualmente se asocia principalmente con Japón, los antecedentes más antiguos de esta preparación se remontan a sistemas de conservación de pescado utilizados en Asia hace varios siglos. Con el paso del tiempo, la receta evolucionó hasta dar origen al sushi moderno, que hoy incluye variedades como nigiri, maki, temaki y uramaki.

La fecha busca reconocer la historia, diversidad e influencia cultural de este alimento, que se ha convertido en una referencia internacional de la cocina japonesa.

El sushi es un platillo tradicional japones ı Foto: Pexels

Promociones de tiendas y restaurantes por el Día del Sushi 2026

Con motivo del Día Internacional del Sushi, diversas cadenas de restaurantes y negocios especializados suelen lanzar promociones como descuentos, rollos al dos por uno, paquetes familiares y beneficios para pedidos a domicilio.

En México, las promociones pueden variar según la ciudad y la sucursal, por lo que se recomienda consultar las aplicaciones oficiales, redes sociales o sitios web de cada establecimiento para verificar la vigencia de las ofertas durante este 18 de junio.

Por ejemplo, la cadena de restaurantes, Sushi Itto al momento tienen activa su clásica promoción de 2x1 en rollos de sushi. Aplica para consumo en restaurante en la mayoría de sus sucursales a partir de las 18:00 horas.

Los restaurantes Sushi Roll además de contar con sus clásicas promociones del 2x1, tendrá una Sushilovers box de las 17:00 horas al cierre al 2x1 en aplicaciones y restaurantes.

Existen diversas versiones del platillo ı Foto: Pexels

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LMCT