Frases de feliz Día del Padre para el papá de mi hijo

Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en México, y durante esta fecha es importante recordarle a esa figura paterna lo importante que ha sido durante la vida de quienes ha criado.

El Día del Padre no cuenta con un día fijo en el calendario, pues esta celebración cambia cada año debido a que se estableció festejar a los padres de familia el tercer domingo de junio.

En México muchas familas no cuentan con una figura paterna presente; o bien, muchas madres y padres de familia deciden no continuar una vida en matrimonio pero sí están presentes en el crecimiento y desarrollo de sus hijos.

Si ya no compartes una relación sentimental con el padre de tus hijos pero sí llevan una relación coordial, también puedes enviarle un mensaje para decirle que ha sido una buena figura paterna, y en La Razón te compartimos algunas.

🎁 ¿Aún sin el regalo para papá? 🤩 Visita las tiendas Casart y sorprende al rey del hogar con el talento de nuestras artesanas y artesanos. Este #DíaDelPadre, regala artesanías mexiquenses y celebra su día con un obsequio inolvidable. 🎨👔 #ElPoderDeServir pic.twitter.com/9EypqEZLdT — Gobierno del Estado de México (@Edomex) June 17, 2026

Frases para enviar por WhatsApp el Día del Padre

Estas son algunas frases que puedes enviar por mensaje o escribir en una carta para el papá de tus hijos:

Feliz día del padre, gracias por ser un maravilloso padre para nuestros hijos, son demasiado afortunados de tenerte presente en sus vidas

Espero que tengas un gran Día del Padre, tu amor y dedicación en la crianza de nuestros hijos siempre es algo que destaca, gracias por el gran papel que desempeñas

Hoy celebramos el maravilloso padre que eres, espero que tengas un día lleno de amor y felicidad en compañía de tus hijos y de todas las personas que te estiman

Feliz Día del Padre, gracias por siempre estar presente en los momentos buenos y malos de los niños, y por siempre demostrarles que los apoyas incondicionalmente

Nuestros hijos son afortunados por tenerte como su padre, porque siempre te preocupas por ellos y les demuestras tu amor de todas las formas posibles

Día del Padre ı Foto: Especial

Este día del padre mereces pasártela increíble, muchas gracias por la paciencia, amor, tiempo y respeto que le das a nuestros hiijos, tu presencia es muy importante y significa mucho para ellos

De verdad aprecio cadamomento que compartes con nuestros hijos y todo lo que haces por ellos. Mereces tener un Día del Padre increíble, y siempre te deseo lo mejor

Te deseo un gran Día del Padre, nunca está de más recordarte lo importante que eres para nuestros hijos y que están felices de tenerte en su vida, gracias por preocuparte por ellos y por todo lo que haces

Día del Padre ı Foto: Especial

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.