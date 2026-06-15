Diputado panista inicia celebraciones por día del Padre en Edomex

El diputado panista Anuar Azar encabezó una celebración con familias de Atizapán Zaragoza con motivo del Día del Padre, aunque resaltó que “también de la Madre”, reconociendo el trabajo que hacen muchas madres, al frente de sus hogares, cuando no hay una presencia paterna.

El encuentro estuvo marcado por la música, el baile y la convivencia vecinal.

El evento, realizado en el estacionamiento del Teatro Zaragoza, reunió a mamás, papás y familias del municipio, quienes participaron en el festejo amenizado por la agrupación La Santanera, un mariachi en vivo y varias actividades de convivencia.

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A través de sus redes sociales, Anuar Azar destacó el ambiente familiar que se vivió durante la celebración y agradeció las muestras de cariño recibidas por parte de las y los asistentes.

“Todo en familia se disfruta más. Y no hay mejor manera de celebrar a los papás y a las mamás de Atizapán Zaragoza que conviviendo, riendo y echando un buen bailongo”, expresó.

El diputado del PAN también compartió sus impresiones del encuentro. “Me dieron una bailada que ni cuando estaba más chavo... ¡pero la disfruté muchísimo!”, escribió.

Anuar Azar afirmó que cada abrazo, palabra de cariño y momento compartido con la ciudadanía lo hacen sentirse parte de las familias de Atizapán Zaragoza.

El diputado sostuvo que con las familias del municipio comparte alegrías, preocupaciones y sueños, por lo que refrendó su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía.

Finalmente, Anuar Azar agradeció la confianza de las familias de Atizapán Zaragoza y aseguró que continuará trabajando todos los días para estar a la altura del respaldo recibido.

El legislador, provecho para adelantarse a las celebraciones que se realizaran el fin de semana con motivo del Día del Padre, en México.

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FGR