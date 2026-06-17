El caso de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas mantiene conmocionado a Brasil y al mundo desde hace unos días. La joven de 21 años murió tras ser lanzada sin una cuerda de seguridad durante un salto de bungee jumping en el Puente del Esqueleto, ubicado en Limeira, Sao Paulo.

El accidente ocurrió cuando los organizadores presuntamente olvidaron sujetar las cuerdas de seguridad antes de arrojarla al vacío desde una altura de 40 metros. Lo más terrorífico es que el hecho fue grabado en video y difundido en redes sociales, lo que ha generado indignación.

Las autoridades brasileñas ya abrieron una investigación penal contra los responsables. Hasta el momento, tres personas han sido detenidas y acusadas de homicidio doloso, según la revista Veja.

¿De dónde era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven lanzada del bungee en Brasil? | FOTOS

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas era originaria del municipio de Jandira, en el estado de Sao Paulo, a unos 150 kilómetros del lugar del accidente, Limeira. La población estimada de la localidad en 2017 era de 123 mil 481 habitantes, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (INGE).

Jandira integra la Zona Oeste de São Paulo. Sus límites son Barueri al norte y noreste; Carapicuíba al este; Cotia al sur; e Itapevi al oeste.

La joven había estudiado Educación Física y Gestión Deportiva, y en sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes relacionadas con la naturaleza, el bienestar y su pasión por los deportes.

Horas antes de la tragedia, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas publicó en Instagram una historia desde el puente, bromeando sobre el salto que estaba a punto de realizar. También compartió fotos de las pulseras de identificación y del equipo de la empresa encargada de la actividad.

Muere joven de 21 años al ser arrojada durante actividad extrema en Sao Paulo. ı Foto: RRSS

Tras conocerse su fallecimiento, sus perfiles en redes sociales fueron eliminados.

Maria Eduarda Rodrigues murió frente a su prometido, quien tuvo que ser trasladado a urgencias por el shock que le ocasionó presenciar la caída de la joven. La Policía Militar informó que varios empleados huyeron tras el hecho, aunque posteriormente fueron detenidos.

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