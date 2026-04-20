VIDEO del accidente en Rally de Argentina: Estas son las víctimas

Estas son las víctimas del accidente del Rally en Argentina, que quedó captado en VIDEO.

Un lamentable hecho ensombreció a la comunidad deportiva en Argentina, cuando un accidente en el Rally Sudamericano dejó un muerto y varios heridos, así como videos e imágenes de terror que circularon por redes sociales.

El domingo 20 de abril, durante el evento deportivo automotriz Rally Sudamericano (Codasur) en Córdoba, Argentina, se registró un terrible accidente en el que uno de los contendientes salió de la pista, con dirección a donde había aficionados.

🇦🇷 | Un muerto y 3 heridos deja grave accidente registrado este domingo al mediodía durante una competencia del Rally Sudamericano en Mina Clavero, Argentina. pic.twitter.com/NjEYwF3uxz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 19, 2026

Como lo reportaron medios internacionales el domingo, el Volkswagen Polo tripulado por dos paraguayos salió volando, dio vueltas e impactó contra la audiencia, hechos que dejaron un fallecido y varios heridos.

Ahora, se han dado a conocer más detalles de las identidades de las víctimas, en uno de los hechos más trágicos para el deporte automotriz argentino.

¿Quiénes son las víctimas del accidente del Rally Sudamericano en Argentina?

La víctima fatal del accidente del Rally Sudamericano fue un joven de 25 años llamado Brahian Zárate González.

Era un joven originario del barrio Villa Páez, de Córdoba, apasionado del automovilismo.

Brahian fue trasladado al hospital, pero perdió la vida poco después.

Se identificaron otras víctimas, quienes sufrieron lesiones considerables, aunque no perdieron la vida:

Una mujer de 40 años : Sufrió una fractura expuesta en uno de sus tobillos (o pierna, según el reporte) al ser alcanzada por el vehículo

Una menor de edad: La hija de la mujer mencionada, quien solo presentó golpes leves y escoriaciones

Pese a la magnitud del evento, los conductores del vehículo accidentado, Didier Arias y Héctor Núñez, resultaron ilesos, aunque el vehículo sí terminó completamente destruido.

Debido a la gravedad de los hechos, la organización de la competencia decidió la suspensión definitiva del evento de manera inmediata. Actualmente, la justicia local investiga si el público estaba ubicado en una zona permitida o si hubo fallas en el operativo de seguridad.

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