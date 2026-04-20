Difunden FOTO de soldado israelí destruyendo crucifijo en Líbano; Netanyahu condena acción

Un soldado israelí fue captado destruyendo un crucifijo de un jardín privado en Debel, al sur de Líbano, hechos que fueron condenados por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y por otras autoridades de este país.

En redes sociales se difundió una fotografía de un soldado golpeando con un mazo una figura de Jesucristo crucificado, recostada sobre el piso, en un jardín.

Aunque al inicio se especuló que la fotografía había sido generada por Inteligencia Artificial, posteriormente se confirmó que la escena fue real. Fue publicada por Younis Tirawi, quien se ha descrito como un reportero palestino, que anteriormente había difundido otras imágenes de presuntas conductas indebidas de soldados israelíes en Gaza.

🇮🇱 | AHORA: El ministro de Exteriores de Israel califica de "grave y vergonzoso" que un soldado de las FDI destruyera una figura de

Jesucristo: pic.twitter.com/WmriuphgKA — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2026

De acuerdo con lo acreditado con la agencia Reuters, la imagen fue capturada en Debel, una de las pocas aldeas al sur de Líbano cuyos habitantes permanecieron en el lugar pese a la campaña de Israel en este país.

La cruz formaba parte de un pequeño santuario ubicado en el jardín de una familia que vive en las afueras de la aldea, según dijo un sacerdote de Debel de nombre Fadi Falfel, en declaraciones recogidas por Reuters.

La imagen provocó indignación a nivel global e, incluso, el mismo primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó la escena.

En redes sociales, el premier israelí expresó su “condena en los términos más enérgicos” por esta fotografía, y manifestó su “arrepentimiento por este incidente y el dolor que ha provocado a los creyentes en Líbano y alrededor del mundo”.

🇮🇱🇱🇧 | Netanyahu publicó un largo comunicado intentando explicar cuánto ama Israel a los cristianos después de que un soldado de las FDI destrozara una estatua de Jesús en Líbano:



"Como Estado judío, Israel valora y defiende los valores judíos de tolerancia y respeto mutuo entre… pic.twitter.com/ZbslUCSM7Z — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2026

“Me impactó y entristeció enterarme de que un soldado de las IDF dañó un símbolo religioso católico en el sur de Líbano. Condeno este acto en los términos más enérgicos”, escribió el primer ministro en sus redes sociales.

Lo anterior pese a que ha ordenado ataques en territorio de Líbano, en el contexto de su lucha contra el grupo paramilitar Hezbolá.

En el mismo sentido lo expresaron las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés), que, mediante una publicación en redes sociales, aseguraron que los valores mostrados por el soldado “son inconsistentes con los que se esperan de nuestras tropas”.

Las IDF expresaron que ven este incidente con “gran severidad” y que lo investigan a fondo, para tomar las medidas necesarias contra los agentes involucrados.

El incidente ocurre en medio de posibles nuevas negociaciones entre Israel y Líbano, con sede en Estados Unidos, que se prevé ocurran el jueves. Así lo reportaron fuentes anónimas a la agencia Reuters, sin que, hasta el momento, exista una fuente oficial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am