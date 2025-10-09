Regalar flores moradas este 9 de octubre se convirtió en una tendencia en redes sociales. Al parecer, todo surgió en TikTok, pero varios usuarios han expresado su confusión ¿cuál es la fecha precisa para obsequiar un “ramito” de violetas?

Aquí te explicamos el origen de esta celebración que se ha vuelto muy popular en México y otros países de Latinoamérica. Además, aclaramos si debes regalar flores moradas este 9 de octubre o el 9 de noviembre.

¿Cuándo se regalan flores moradas?

Entregar flores siempre ha sido una muestra de afecto, especialmente hacia las mujeres, y suele hacerse en fechas especiales como cumpleaños, aniversarios o el Día de la Madre.

Sin embargo, las redes sociales han dado pie a nuevas costumbres con días específicos para regalar flores según su color. Por ejemplo, el 21 de septiembre se regalan flores amarillas y el 3 de octubre, flores azules.

Este 9 de octubre, además, se ha designado como el día de regalar flores moradas. No obstante, el día correcto es el 9 de noviembre y, a continuación, te contamos el motivo.

El 9 de noviembre se regalan flores moradas

La tendencia de regalar flores moradas el 9 de noviembre se relaciona con la canción "Ramito de violetas", popularizada en América Latina por el cantante chileno Zalo Reyes y posteriormente por Mi Banda El Mexicano. Esta melodía se ha convertido en una inspiración para entregar violetas como un gesto romántico y misterioso a tu pareja.

Uno de los fragmentos más conocidos en su versión mexicana dice:

“¿Quién te escribía a ti versos, dime niña, quién era?

¿Quién te mandaba flores en primavera?

Como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violetas”.

Sin embargo, la versión original de esta canción fue escrita e interpretada por la cantautora española Cecilia (Evangelina Sobredo Galanes). En su letra se menciona específicamente la fecha 9 de noviembre:

“¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba a ti un ramito de violetas?”

Ambas versiones relatan la historia de una mujer casada que, año tras año, recibe flores y versos de un admirador secreto. Lo que ella no sabe es que quien está detrás de ese detalle es su propio esposo, quien busca sorprenderla y hacerla feliz manteniendo viva la ilusión del amor. Esta icónica canción dio origen a la tendencia viral de obsequiar flores moradas a tu pareja cada 9 de noviembre. Sin embargo, debido a la confusión, muchas personas regalaron flores hoy, 9 de octubre.