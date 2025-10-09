Mr Doctor destapa campaña en contra Electrolit; revela cuánto dinero le ofrecieron

Mr Doctor asegura que hay una campaña de desprestigio contra Electrolit

A través de un video publicado hace unos días, el creador de contenido conocido como Mr Doctor presentó evidencia que demuestra cómo varios influencers habrían aceptado colaborar en una campaña de desprestigio en contra de Electrolit.

El especialista en Medicina señaló que a él también le ofrecieron una suma de dinero para crear contenido negativo sobre la marca de bebida rehidratante.

Ante la controversia surgida en semanas recientes respecto a los posibles efectos del producto en la salud, Mr Doctor decidió revelar públicamente a quienes, según él, participaron en esta estrategia en contra de Electrolit.

Mr Doctor destapa campaña de influencers en contra Electrolit

Mr Doctor decidió publicar un video en su canal oficial de YouTube donde destapa la campaña en contra de Electrolit realizada por diversos tiktokers, influencers del ámbito médico, periodistas y medios de comunicación, quienes, aseguró, comenzaron a difundir simultáneamente información negativa sobre la bebida de la farmacéutica PiSA.

De acuerdo con el creador de contenido, los influencers que participaron en esta campaña hecha a través de redes sociales con TikTok e Instagram, son:

@DrManon

@DrPolo

@DraAlondraMendizibal

@DraGloriaTuGine

@AdelaMicha

@Candynutri

@DraDany

@DrVic

@DraAnaCecy

El video ya acumula miles de vistas y en redes sociales como X, antes Twitter, la gente ha expresado su molestia con los influencers mencionados por Mr Doctor.

Mr Doctor revela cuánto dinero le ofrecieron por hablar mal de Electrolit

De acuerdo con el testimonio de Mr Doctor, los mensajes compartidos por distintos influencers eran prácticamente idénticos y afirmaban que la bebida era “mortal” debido a un supuesto alto contenido de azúcar, llegando incluso a compararla negativamente con los refrescos.

Esto llevó al creador de contenido a recordar un mensaje que había recibido días antes, donde le ofrecían dinero para difundir ese mismo tipo de contenido. Según contó, un hombre llamado Pedro, quien se identificó como experto en marketing, le ofreció 48 mil pesos a cambio de publicar un video en TikTok e Instagram criticando a Electrolit, disfrazando el ataque como “contenido de divulgación médica”.

Mr Doctor incluso mostró capturas del mensaje y del documento con el guion exacto que debía seguir.

“Contenido de divulgación médica. Información de la campaña: Electrolit, registrada como medicamento pero vendida como refresco, evade regulaciones y pone en riesgo la salud con su fórmula alta en azúcar (3.7 veces más que lo recomendado por la OMS: 50g vs 13.5g por litro), priorizando sabor sobre eficacia clínica, aparte de la ausencia de sellos de advertencia, fomentando desinformación y competencia desleal que impacta la salud pública en México”, se lee en la conversación.

El médico aseguró que le preguntó a “Pedro” quién estaba detrás de la campaña de influencers contra Electrolit, y que el presunto especialista en marketing respondió que “probablemente alguien de la competencia”.

Mr Doctor destacó que no era la primera ocasión en la que observaba ataques organizados dirigidos a marcas de sueros orales. Además, resaltó las tensiones que hay entre PiSA y el Gobierno federal.

A continuación, te compartimos el video sobre Electrolit publicado por Mr Doctor en Youtube el lunes: