¿Dónde ver la final del Mr Olympia 2025 en vivo este 11 de octubre?

Ya comenzó el Mr. Olympia 2025, que una vez más se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada. Esta vez, del 9 al 12 de octubre podremos ver a los mejores atletas del fisicoculturismo a nivel mundial en el Resorts World como la sede del evento más importante del fitness profesional.

De este modo, se definirán varios títulos importantes, destacando el de Mr. Olympia 2025, máxima distinción del IFBB Pro League. Ahora, te compartimos los detalles de dónde ver y a qué hora es el evento para que no te pierdas de lo que queda de la competencia.

¿Dónde y a qué hora ver la final de Mr Olympia 2025?

Todo el evento se transmite a través del sitio oficial OlympiaProductions y es un evento de paga que cuenta con diferentes paquetes, algunos incluyen acceso a cámaras detrás de escena, entrevistas exclusivas y repeticiones de las finales.

Cabe mencionar que en la jornada inaugural este 9 de octubre se presentó a los atletas, incluyendo el clásico Meet the Olympians, donde los fans vieron a sus ídolos antes de las competencias.

Por otro lado, el segundo día comenzaron las competencias oficiales, con las divisiones Fitness, Figure, Women’s Physique, Wellness, Men’s 212 y Classic Physique sobre el escenario.

Este sábado 11 de octubre llegan las finales del Men’s Open, Classic Physique, Men’s Physique y Bikini Olympia. También se va a coronar al Mr Olympia 2025, quien compartirá título con otras leyendas como Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Phil Heath y Derek Lunsford.

Inicio de transmisión: 6:00 p.m. (CDMX)

Prejudging (evaluación previa): 6:30 p.m.

Final Mr. Olympia 2025: alrededor de las 10:00 p.m. (hora de CDMX)

El evento cierra el domingo 12 de octubre en el Champions Seminar, transmitido a las 10:00 a.m. (CDMX). En ese momento, los campeones compartirán sus experiencias y rutinas para obtener su físico atlético.