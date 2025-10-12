Una influencer originaria de Polonia, Karolina Krzyżak, falleció a los 27 años como consecuencia de una severa desnutrición. La joven adoptó una dieta extrema, en la que sólo comía frutas, que la llevó a pesar apenas 22 kilos al momento de su muerte.

Aunque su estilo de vida inició como una opción saludable, pronto se volvió un camino extremo debido a los TCA que sufría.

El caso ha impactado a usuarios de redes sociales pues la joven viajó a Bali con la intención de conectar con personas que compartieran su enfoque sobre la alimentación. Sin embargo, en lugar de hallar una comunidad, falleció sola en una habitación de hotel.

Muere influencer de desnutrición al someterse a dieta extrema

De acuerdo con las fotografías que se encuentran en sus redes sociales, la influencer Karolina Krzyżak presentaba señales físicas alarmantes, como uñas amarillas y dientes en mal estado, lo que serían signos visibles del deterioro provocado por su dieta extrema.

Según datos del medio The Cut, durante su adolescencia fue una joven “feliz y enérgica”, pero con el tiempo fue influenciada por una tendencia extrema que promueve la salud mediante regímenes de alimentación estrictos.

Se especula que desde los 19 años sólo comía frutas y se negaba a consumir cualquier alimento procesado.

En diciembre de 2024, Karolina se hospedó en el resort Sumberkima Hill en Bali, donde sólo consumía fruta que le era entregada en la puerta. El gerente explicó que, si bien el hotel ofrecía alimentos veganos por su filosofía, el aspecto visiblemente debilitado de la influencer generó preocupación entre los empleados.

En una ocasión, se dio a conocer, el recepcionista tuvo que ayudarla a llegar a su habitación, ya que no podía caminar sola.

El personal afirmó que le sugirieron a la influencer consultar a un médico, pero que ella se negó. Tres días después de su llegada, un amigo alertó al hotel; cuando lograron ingresar a su habitación, la encontraron sin vida.

¿Qué reveló la autopsia sobre la muerte de la influencer?

Luego del fallecimiento de Karolina, se le practicó una autopsia que reveló que padecía de osteoporosis avanzada y que presentaba una deficiencia severa de albúmina, una proteína que es esencial para el cuerpo.

Investigaciones posteriores indicaron que la influencer había luchado contra la anorexia y trastornos de imagen corporal desde la adolescencia. Cuando se trasladó a Reino Unido para cursar estudios en la Universidad de Leeds, comenzó a interesarse por el veganismo y el yoga.