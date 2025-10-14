Jóvenes emborrachan a perro y generan indignación| VIDEO

Un video compartido en redes ha generado indignación entre los usuarios, y es que dicha grabación presenta un maltrato contra un animal, en el estado de Chihuahua.

En las imágenes subidas a redes sociales por las personas involucradas a modo de ‘broma’ se puede observar a un grupo de jóvenes a bordo de un vehículo junto a un perro aparentemente de la raza husky.

La descripción del video ya alerta sobre la situación que estaba viviendo el animal pues dice “Si se les perdió su perro no se preocupen lo traigo en la peda jajaja”. Y es que tal y como muchos imaginaron el animal es obligado por una mujer a tomar una bebida alcohólica.

En diversas ocasiones se puede observar como el animal trata de zafarse del agarre de la mujer, sin embargo, ella logra verter el líquido en el hocico del perro, ante lo que se escuchan las risas de los demás tripulantes del vehículo.

Aparentemente sucedió en chihuahua , una mujer muy Happy alcholiza a perrita callejera husky, les parece gracioso a ella y sus acompañantes y lo festejan , vergüenza debería de darles , denles cariño !! pic.twitter.com/jPV40fkWwv — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) October 14, 2025

Luego de que se diera a conocer este video y se viralizara en redes, diversos grupos de protección animal exigen que caiga todo el peso de la ley ante las personas responsables, pues recuerdan, es considerado un maltrato animal.

De igual forma, circula en redes sociales, una supuesta captura de pantalla de la cuenta que subió el video en donde se defiende de la situación y asegura que, aunque sabe que no está bien darle alcohol a un animal, la cerveza ‘tenía menos de la mitad’, asimismo aseguró que el perro es de ella y fue rescatado cuando era un cachorro.

Por su parte, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua informó que tomo conocimiento de la situación e identifico a una de las participantes como alumna de su institución por lo que se atiende conforme a procedimientos internos.

Usuarios de redes exigen que en caso de que todas las personas formen parte de la misma universidad, sean expulsados de forma inmediata.

La usuaria identificada como Denisse, presunta responsable, habría desactivado su cuenta de Facebook luego de la ola de odio que llego en su contra por lo sucedido.

