¿Qué oración se puede hacer el 28 de octubre, día de San Judas Tadeo?

El 28 de octubre es conocido como el día de San Judas Tadeo, por lo que muchos creyentes acuden a misas y piden con más devoción algún milagro a este santo.

San Judas Tadeo es conocido como el santo de las causas perdidas, por lo que muchos creyentes atribuyen milagros como encontrar trabajo, para dejar las adicciones, para curar enfermedades e incluso temas familiares.

Para pedir algún tipo de intercesión, los fieles buscan consuelo por medio de las oraciones que dirigen a San Judas Tadeo para las situaciones que consideran difíciles o desesperadas.

¿Cuál es la oración para San Judas Tadeo?

Existen muchas oraciones que los fieles dirigen a San Judas Tadeo, y estas dependen mucho de la razón por la cual deciden rezarle a este santo en específico, e incluso existen algunas en las que en algún punto de la oración puedes especificar la razón por la cual realizan este rezo.

Entre las distintas oraciones dirigidas a San Judas Tadeo, entre las que se encuentran algunas para pedir trabajo, para quienes están solos, de consagración e incluso una para el día en que se celebra a este santo.

Oraciones para San Judas Tadeo ı Foto: Redes Sociales

Además de esas oraciones, existe una llamada Visita y Oración, que específicamente debe rezarse el día 28 no sólo de octubre, sino de cada mes:

“Honremos a nuestro Protector, San Judas Tadeo, con una buena Confesión y una Comunión fervorosa. Así nos haremos más agradables a Dios y obtendremos del Santo Apóstol más fácilmente la gracia que pedimos.

Bondadoso Protector mío, San Judas Tadeo, que recibiste del Salvador la gracia de la vocación al apostolado para seguirle más de cerca en la práctica de las virtudes y predicar su Evangelio, que tuviste el don de conmover los corazones con tus ejemplos y tus enseñanzas, el poder de obrar milagros, y que diste tu vida en defensa y testimonio de la Fe, recibe mis parabienes por estos grandes privilegios, y acepta gustoso esta visita que te hago en agradecimiento de favores obtenidos y para obtener nuevas gracias por tu mediación. Alcánzame un grande amor al Divino Maestro, que me aliente en la práctica de la virtud, me consuele en mis tribulaciones y sostenga mi esperanza cuando el infortunio y la desgracia me acrisolen. No permitas jamás que la falta de confianza en la Providencia divina me aparte del amor y servicio de Dios. Dame tu protección, S. Judas, y alcánzame lo que necesito y pido para mi bien temporal y eterno. Amén.

Rezar tres Glorias en honor de la Santísima Trinidad y hacer luego la petición de la gracia que se desea obtener."