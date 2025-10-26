El 28 de octubre se celebra a San Judas Tadeo, por lo que miles de feligreses asisten a las iglesias para estar presentes en las misas dirigidas a este santo, y algunos incluso realizan fiestas en su honor.

San Judas Tadeo es conocido como el santo de las causas perdidas, las causas imposibles, y también de los casos difíciles, por lo que existen oraciones dirigidas a este santo con la finalidad de pedirle que interceda en casos de enfermedad, falta de trabajo y problemas personales o familiares.

A pesar de haber sido un santo olvidado por tener el mismo nombre que Judas Iscariote, gracias a los testimonios que existen de los feligreses de milagros que han pedido a este santo que han pedido mediante rezos, este ha ganado popularidad.

28 de octubre, día de San Judas Tadeo ı Foto: Especial

¿Cuándo y donde murió San Judas Tadeo?

San Judas Tadeo inició sus actividades religiosas en Edesa, que actualmente es Urfa, Turquía, la cual era una antigua ciudad armenia, y estos hechos han sido corroborados en diversos escritos religiosos.

Judas Tadeo evangelizó junto con San Simón, y de acuerdo con los relatos religiosos, ambos murieron mártires en Persia, ya que una multitud pagana los martirizó en Sunair aproximadamente en el año 65 después de Cristo.

La representación de San Simón está acompañada de una cierra, ya que según algunos relatos, este moriría cortado por la mitad, mientras que otros apuntan que podrían haberle cortado las manos.

Por otra parte, algunos relatos cuentan que San Judas Tadeo fue martirizado con un hacha, mientras que en otros se dice que fue martirizado con un hacha, por lo que este símbolo es asociado con este santo.

¿Qué milagros concede San Judas Tadeo?

Los feligreses dirigen rezos a San Judas Tadeo para realizarle peticiones en casos que consideran difíciles o incluso imposibles, y al ser un santo olvidado por un tiempo, las personas creyentes consideraban que al pedirle algo este podría interceder por ellos más rápido.

Algunas personas realizan oraciones dirigidas a San Judas Tadeo con la finalidad de pedirle que interceda por ellos en problemas económicos, enfermedades graves, alguna dificultar laboral o falta de empleo, problemas personales, crisis familiares e incluso problemas legales.

Esta es una oración que se puede realizar a San Judas Tadeo:

“Oración a San Judas Tadeo: ¡Oh gloriosísimo Apóstol San Judas! Siervo fiel y amigo de Jesús. El nombre del traidor que entregó a tu querido Maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado, pero la Iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí que soy tan miserable y haz uso, te ruego, de ese privilegio especial a tí concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente (haga aquí cada una de sus súplicas especiales), y para que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad. Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.”