¿Cuándo sale el DJI Neo 2 y qué funciones tiene?

La marca DJI se ha posicionado rápidamente en el mercado en el último año, ya que es una de las favoritas para todos los creadores de contenido, y su último lanzamiento es un dron con muchas novedades.

Una de las novedades de este dron no solamente son sus funciones y la calidad que ayuda a obtener grandes tomas de manera más segura y fácil, sino que es un artefacto tan pequeño que cabe en la palma de una mano y además tiene un precio bastante bajo a comparación de otros en el mercado.

El dron DJI Neo 2 ya está disponible en la página oficial de la marca de México por 4 mil 939 pesos, y durante El Buen Fin tiene disponible hasta un 30 por ciento de cashback al pagar con Kueskipay.

Costos de DJI Neo 2 ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué funciones tiene el DJI Neo 2?

El dron DJI Neo 2 es tan pequeño que puede tener un despegue y aterrizaje en la palma de la mano, además cuenta con un control gestual, un seguimiento más rápido y fluido con ActiveTrack, detección de obstáculos omnidireccional y vuelo versátil.

Además captura imágenes de alta calidad en 4K, tiene un almacenamiento intero de 49 gigabytes, un diseño ligero y portátil con protectores de hélices integrales.

El DJI Neo 2 puede realizar seguimiento de personas incluso sin utilizar un control remoto, pues se puede cobinar con RC-N3 o RC 2 para realizar vuelos sencillos, o se puede usar con las gafas y el controlador de movimiento para FPV inmersivo.

Para utilizar el control gestual se deben respetar las indicaciones y precauciones, pues debe contar con un entorno seguro y evitar estar cerca de personas, animales o vehículos.

DJI Neo 2 ı Foto: Especial

La función ActiveTrack es recomendable para espacios abiertos, y se pide tener precaución al usar el modo automático en entornos complejos y con obstáculos, con la finalidad de garantizar tanto la seguridad personal como la seguiridad de vuelo del DJI Neo 2.

A comparación de DJI Neo, esta nueva versión tiene un rendimiento mejorado para poder realizar vuelos sobre agua o nieve en lugares autorizados, y se debe volar al menos a 1 metro del agua para que se pueda garantizar la seguridad.

El DJI Neo 2 incluye la aeronave, una batería de vuelo intelligente, un par de hélces de repuesto, tornillos para hélices de repuesto, destornillador, un par de protector de hélices, protector del estabilizador y un cable de datos USB-C a USB-C.