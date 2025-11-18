Xiaomi HyperOS 3: Estos celulares recibirán la actualización

Xiaomi confirmó desde octubre pasado que HyperOS 3, su nueva actualización basada en Android 16, ya comenzó a desplegarse para dispositivos de la marca.
Sin embargo, no todos los dispositivos podrán acceder a esta versión, que es bastante esperada por los usuarios de la marca debido que promete integrar entra más cosas, funciones avanzadas de inteligencia artificial.
En La Razón te contamos qué dispositivos recibirán esta actualización y qué necesitas para poder obtenerla.
Dispositivos compatibles
Entre los modelos que ya comenzaron a recibir la actualización se encuentran las nuevas generaciones de tabletas y smartphones premium de la marca, como:
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi 15 T
- Xiaomi 15T Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
Redmi y POCO
Xiaomi también adelantó que otros modelos de POCO y Redmi tendrán acceso a HyperOS 3, aunque sin calendario definido. Entre ellos:
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultimate Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
Cómo verificar la actualización
El sistema suele llegar automáticamente mediante una notificación. Si no sucede, se puede revisar manualmente desde Ajustes → Sobre el teléfono, donde el dispositivo buscará nuevas versiones de HyperOS.
Para poder instalar HyperOS 3, Xiaomi recomienda contar con al menos 8 GB de almacenamiento libre, ya que el paquete de actualización tendría un tamaño algo grande debido a las múltiples mejoras que vienen.
