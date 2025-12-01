Así es como puedes crear un video de Santa Claus GRATIS

Durante esta época puedes aprovechar para darle una sorpresa a los más pequeños del hogar como tus hijos, hermanos, sobrinos, nietos o a los hijos de tus amigos más cercanos.

En la temporada de las festividades decembrinas algunas niñas y niños esperan la llegada de Santa Claus en navidad, por lo que una sorpresa como esta podría alegrarles el día.

Uno de los personajes favoritos de los niños durante las épocas decembrinas es Santa Claus, por lo que aquí en La Razón te contamos cómo es que puedes hacer un video de esta figura tan representativa de la navidad totalmente gratis.

Video de navidad GRATIS ı Foto: Especial

¿Cómo hacer un video gratis de Santa Claus?

Algunas niñas y niños hacen sus cartas dirigidas a Santa Claus, y en estas escriben los deseos que tienen para los regalos que esperan encontrar debajo de sus árboles por la mañana de navidad.

Debido a esto, hacer un video de Santa Claus personalizado previo a la navidad dirigido a las niñas y niños podría ser una sorpresa que avive sus ilusiones y su inocencia.

En algunas plataformas pueden hacerse videos personalizados para las niñas y los niños, y en estos se puede colocar el nombre, la fecha de nacimiento, edad, en algunos la fotografía y algunos datos adicionales como los regalos que pidieron.

Para hacer un video gratis de Santa Claus pueden usarse páginas web como ElfiSanta, Synthesia, Portable North Pole, HeyGen, Capcut y TopMediai, así como algunas aplicaciones móviles para poder hacer una llamada.

Video personalizado de Santa Claus ı Foto: Especial

Hacer un video con un mensaje personalizado de Santa Claus en los que se mencionen sus logros puede ser un regalo perfecto para alegrar el día de los pequeños.

En la página Polo Norte Portátil puedes utilizar una de las plantillas gratuitas que se encuentran disponibles, y para personalizarla únicamente debes colocar los siguientes datos:

Nombre del niño o la niña

Fecha de nacimiento

Fotografía

Detalles como que tiene un buen sentido del humor, si es el mejor hijo o hija, que está al pendiente de los demás entre otros

Una vez que coloques los datos para personalizar se debe dar clic en el apartado he leído y aceptado todos los términos de uso, términos de venta y la política de privacidad y luego en crear.

Posteriormente podrás esperar a que se genere el video en el que aparecerán Santa Claus y la Señora Claus deseandole una feliz navidad a la niña o el niño al que le dedicarás el video.