Calendario lunar enero 2026: ¿Cuándo hay Luna Llena?

Los calendarios lunares marcan el ciclo que tendrá la Luna durante cada mes, y algunas personas toman en cuenta los días de cada una de las fases lunares para realizar distintos tipos de rituales.

Los rituales que realizan las personas pueden ser religosos o energéticos, por lo que el calendario lunar de cada año se contempla para realizarlos, y también para planificar distintas acciones ligadas con la energía de la Luna, como los cortes de cabello.

La Luna cumple un ciclo cada mes, por lo que durante un perido de entre 29 y 30 días se pueden apreciar distintas fases que tiene este satélite natural por su paso alrededor del planeta Tierra.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Estos son los cambios de PlayStation Plus para enero 2026

Fases de la Luna ı Foto: Especial

¿Cuáles serán las fases de la luna en 2026?

El calendario de las fases lunares es distinto en cada uno de los meses del año, por lo que en enero del 2026 se espera que la Luna llena ocurra el sábado 3 de enero, mientras que la luna nueva se estima que ocurra el domingo 18 de enero.

La Luna llena que se registrará el 3 de enero del 2026 será distinta, pues esta noche será visible la Luna de Lobo, pues de acuerdo con las tribus nativas americanas, durante esta Luna los lobos aullan en manada.

El mes de febrero comenzará con una Luna llena el domingo, mientras que la Luna nueva ocurrirá el martes 17 de febrero, y en marzo la Luna llena será visible el martes 3, mientras que la Luna nueva ocurrirá el jueves 19 de marzo.

Fases de la Luna ı Foto: Especial

En abril la Luna llena será visible el jueves 2, y la Luna nueva ocurrirá el 17 de abril, mientras que en mayo ocurrirá algo sorprendente, pues el viernes 1 de mayo la Luna llena será visible en el cielo nocturno, y el sábado 16 de diciembre la Luna nueva aparecerá, y el mes se cerrará con una Luna llena de nueva cuenta.

En junio la Luna nueva ocurrirá el lunes 15, mientras que la Luna llena cerrará el mes el martes 30 de junio, y la Luna nueva de julio aparecerá el martes 14, mientras que la Luna llena será visible el miércoles 29 de julio.

En agosto la Luna nueva ocurrirá el miércoles 12, y la Luna llena será visible el viernes 28 de diciembre, mientras que la Luna nueva de septiembre se registrará el viernes 11, mientras que el sábado 26 de septiembre será visible la Luna llena.

Para octubre la Luna nueva se registrará el sábado 10, y la Luna llena ocurrirá el lunes 26 de octubre, mientras que en noviembre ocurrirá la Luna nueva el lunes 9, y la Luna llena será visible el martes 24 de noviembre.

Fases de la luna ı Foto: Especial

En diciembre la Luna nueva ocurrirá el miércoles 9, mientras que la Luna llena será visible en la noche de las vísperas de noche buena, y se podrá aprovechar este momento para cortarse el cabello e iniciar el nuevo año con un cambio de imagen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.