Estos son los cambios de PlayStation Plus para enero 2026

El año nuevo traerá consigo renovaciones para los amantes de los videojuegos, pues en enero del 2026 PlayStation Plus tendrá grandes cambios en sus servicios de suscripción.

PlayStation ofrecerá distintos cambios en sus catálogos de suscripción a partir de enero del 2026, sin embargo, aquellos usuarios que cuenten con suscripción Plus Extra y Premium pudieron acceder desde el 16 de diciembre a estos cambios.

Sin embargo los sucriptores de Essential no contarán con la misma suerte, pues algunos de estos cambios podrían indicar que proximamente ya no se contará con mejoras para los usuarios de dicha consola.

¿Qué cambios tendrá PlayStation Plus en 2026?

Debido a que en la actualidad existen más usuarios de PS5 que de PS4, los cambios que se efectuarán en 2026 no serán los mismos para ambas consolas, por lo que ahora los usuarios de la suscripción Essential tendrán una oferta reducida de juegos gratuitos mensuales.

Sin embargo, todos aquellos que continúan utilizando la consola 4 de PlayStation podrán seguir disponiendo de acceso a los juegos en línea en modo multijugador y a algunas ofertas dentro de la tienda de PlayStation.

Actualmente se encuentran disponibles cinco juegos gratuitos para PlayStation, y estos dejarán de estar disponibles el 6 de enero del 2026, por lo que los usuarios aún cuentan con algunos días para adquirirlos.

Los cinco juegos gratuitos disponibles son los siguientes:

LEGO Horizon Adventures Killing Floor 3 The Outlast Trials SYNDUALITY: Echo of Ada Neon White

El 20 de enero del 2026 se eliminarán cuatro juegos de PlayStation Plus Extra y Premium, por lo que quieres quieran disfrutar sin restricciones de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Monopoly Plus, Sayonara Wild Hearts, y SD Gundam: Battle Alliance tienen algunos días más para disfrutarlos.

Además de la eliminación de los juegos mensuales disponibles para la PS4, la compañía no ha anunciado otro tipo de cambios o alteraciones en sus suscripciones, y tampoco se ha anunciado una posible fecha para dejar de tener soportes para esta consola.

Debido a que la mayor parte de los usuarios de PlayStation juegan por medio de una consola PS5, la empresa decidió tomar este paso hacia la evolución de PlayStation Plus y se enfocará en ofrecer beneficios mensuales para los usuarios de esta.

