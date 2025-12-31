¿Cuándo inicia y cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino es una celebración distinta al Año Nuevo que conocemos, pues esta celebración se basa en el calendario lunisolar, por lo que incluso la fecha en la que es celebrada esta tradición es distinta.

A cada uno de los nuevos años que se celebran en China se les asigna uno de los doce animales del zodiaco, pues de acuerdo con las leyendas locales, Buda fue el encargado de llamar a los animales que lo acompañarían en su partida desde la Tierra.

Estos 12 animales conforman los signos del horocopo Chino, y estos son la Rata, el Buey, el Perro, el Tigre, la Liebre, el Dragón, la Serpiente, el Caballo, la Cabra, el Mono, el Gallo, y el Jabalí.

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026 y cuál es su animal?

El Año Nuevo Chino inicia en una fecha distinta a la que estamos acostumbrados, y este 2026 comenzará el martes 17 de febrero, y debido a que esta víspera tiene una duración de aproximadamente 15 días, se estima que termine el martes 3 de marzo.

A diferencia del calendario Gregoriano, el Año Nuevo Chino no cuenta con un día fijo para celebrarlo, pues las celebraciones comienzan conforme el calendario lunisolar, y para este 2026 el animal que regirá el año será el Caballo.

Las personas comienzan a prepararse para la llegada del Año Nuevo Chino con anticipación, pues se requiere hacer una limpieza total en los hogares para posteriormente poder colocar las decoraciones correspondientes.

¿Qué tradiciones hay en el Año Nuevo Chino?

Las personas en China se preparan para la llegada del Año Nuevo, por lo que existen ciertas tradiciones que las familias siguen cada año de manera rigurosa para dar lo mejor de sí mismos para el nuevo comienzo.

Una de las tradiciones fundamentales es limpiar la casa, y durante este proceso se deben tirar todos los artículos rotos o que ya no se utilizan, además de quitar el polvo de todos lados, y esto se hace con la finalidad de dar espacio a lo bueno y deshacer la mala suerte.

También existe la costumbre de dar sobres rojos conocidos como hóngbāo, y dentro de estos se coloca dinero, pero para atraer la buena suerte se tiene la costumbre de dar billetes nuevos.

Como en muchas otras partes del mundo, durante el Año Nuevo Chino se tiene la costumbre de utilizar prendas de ropa nuevas, incluída la ropa interior, y en ocasiones estas prendas son regaladas por un familiar para tener un nuevo comienzo en todos los sentidos.

En las puertas de algunos hogares se acostumbra colocar careles rojos que contienen coplas, que son frases que contienen los deseos para el próximo año, y estos son conocidos como chūnlián.

Además de esto, muchas personas acostumbran colocar diversas decoraciones como los farolillos rojos, y también algunos realizan viajes para poder visitar a algunos de sus familiares que residen en otro lugar.

