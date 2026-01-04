Javier Alatorre llama ‘gemelo malvado’ a Nicolás Maduro tras viralizarse parecido

Luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, en donde resultó capturado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, internautas no perdieron el tiempo para señalar el parecido entre el presentador de noticias Javier Alatorre y el presidente de Venezuela.

Los bombardeos masivos en Caracas, Venezuela, dejaron un ambiente de tensión, no solo en el país, sino también en el resto de Latinoamérica, sin embargo, varias personas han pasado la situación compartiendo memes y burlas de la situación.

Desde hace algún tiempo, se ha manifestado el gran parecido que posee el presentador de noticias mexicano, Javier Alatorre, y el venezolano, Nicolás Maduro, y con su detención es cada vez más la cantidad de bromas que se hacen al respecto.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Estos son los juegos GRATIS de PlayStation Plus disponibles en enero 2026

Inclusive, Alatorre, se unió a las bromas al respecto y compartió un meme que bromea sobre cómo saber si el detenido es Nicolás Maduro o Javier Alatorre, en la publicación comentó: "El G-M. El gemelo malvado"

El comunicador Javier Alatorre ganó relevancia debido a su similitud física con el líder venezolano. Ante la noticia del arresto de Maduro, el periodista aprovechó la coyuntura para difundir contenido humorístico sobre el suceso. La audiencia reaccionó con sorpresa mientras el… pic.twitter.com/I1CGEVRctR — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 4, 2026

Más memes

Internautas, bromearon al respecto de quién sería el encargado de ‘dar las noticias’ ahora que se capturó a Nicolás Maduro e inclusive compartieron diversas fotografías de Alatorre en diferentes momentos de su vida.

Mientras los más conspiranoicos hablan de un ser mitológico llamado “doppelgänger”, que se refiere a una especie de ‘gemelo malvado’ que, de acuerdo con las leyendas, todos poseen.

Ante esto, el nombre del presentador se volvió viral, no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica en dónde se impresionan por el alto parecido que existe entre ellos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT