Caso Cristóbal Miranda: Revelan chats con amenazas contra el joven asesinado en Talcahuano

Este miércoles se han revelado nuevos detalles de la investigación en torno al homicidio de un joven en Talcahuano, comuna en Chile. Salieron a la luz los chats de un grupo privado de Instagram donde participaban los imputados por la muerte de Cristóbal Miranda.

La información difundida por Teletrece señala que los imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda formaban parte de un grupo llamado Tokyo Manji, nombre inspirado en el anime Tokyo Revengers.

En dicho chat, los participantes compartieron imágenes de la víctima junto a su hermano y mensajes que aludían directamente a una eventual agresión. Al parecer, hubo una discusión entre los imputados y los hermanos días antes en una discoteca.

Vicente Miranda, hermano de la víctima, señaló que tras la pelea, su hermano había tratado de aclarar que no tenía problemas personales con Agustín. Ese día en la fiesta de año nuevo se toparon por primera vez en la entrada del recinto. Vicente contó que ni siquiera se saludaron. Después, en la barra de tragos del VIP, Luciano y Agustín lo encararon, contó.

Según él, lo confrontaron en manada: entre 10 a 15 personas, quienes le “hablaban prepotentemente”. Querían obligarlo a que se arrodillara y que le pidiera perdón.

La noche del ataque, uno de los participantes escribió “ustedes dicen dónde y yo voy de Hualqui a pegarle. Y me pido un Uber para allá desde el centro” y otro mencionó “Cuando los veamos en la disco 16 hueones contra los dos. No toi ni ahí”.

Tras más de 5 horas de audiencia este 6 de enero, la jueza Andrea Rodríguez decretó la prisión preventiva de Luciano Gutiérrez y Agustín Saavedra por el delito de homicidio calificado. Se estableció un plazo investigativo de 4 meses.

Cristóbal Miranda, de 20 años de edad, fue atacado en AÑo Nuevo en Talcahuano; tras la agresión quedó en riesgo vital y falleció dos días después debido a la gravedad de sus lesiones.