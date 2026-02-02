Carrera Lululemon CDMX 2026: Estas son las fechas de inscripción y precio

Una de las carreras más esperadas este 2026 ya tiene fecha, pues la carrera Lululemon de la Ciudad de México constará de un recorrido de 10 kilómetros en el que los amantes de este deporte podrán disfrutar del ambiente deportivo que se tendrá.

Las inscripciones para Lululemon 10k Tour de la Ciudad de México se abrieron este lunes 2 de febrero, por lo que las y los corredores que quieran participar en esta ya pueden realizar su registro.

Debido a que la carrera de 10 kilómetros de Lululemon es una de las más esperadas por los corredores los cupos de esta se pueden agotar rápido, por lo que es recomendable realizar la inscripción tan pronto como sea posible.

Este 2 de febrero las inscripciones para la carrera de 10 kilómetros de Lululemon estarán disponibles a partir de las 17:00 horas, y esta se debe realizar en la página oficial.

Costo de inscripción para la carrera Lululemon

Este domingo la marca realizó una publicación alertando a los corredores sobre una página falsa para las inscripciones a la carrera, por lo que reiteraron que las inscripciones estarán disponibles este lunes.

Asimismo, precisaron que el link estará disponible por medio de sus historias de instagram a partir de las 17:00 horas de este lunes, y apuntaron que dicha página también será publicada en su biografía.

“Queremos darles una gran experiencia, por lo que les pedimos mantenerse atentos únicamente a nuestros canales oficiales. Lululemon México no se hace responsable por fraude en páginas ajenas a nuestra marca y a este evento” precisaron en sus historias.

Historias de Lululemon sobre la carrera 2026 de la CDMX ı Foto: Redes Sociales

Hasta el momento no se ha revelado el costo de la carrera de 10 kilómetros de Lululemon; sin embargo, se estima que el costo para este 2026 sea similar al de ediciones anteriores, que fue de mil 250 pesos en 2024.

Para participar en la carrera de Lululemon se recomienda llevar ropa y calzado especiales para correr, utilizar bloqueador solar, preparar una toalla para el sudor y llevar una botella de agua.

Además también se recomienda ingerir alimentos ligeros que cuenten con proteínas como un licuado, avena o frutos secos; utilizar gorra, lentes de sol, audífonos y llevar un snack energético.

Opcionalmente también se puede utilizar un reloj inteligente para contar con el registro de esta actividad deportiva y tener las métricas como la distancia recorrida, el ritmo, la frecuencia cardíaca, y el tiempo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.