El VIDEO de la mujer que pierde la mano por pirotecnia

Mujer pierde la mano por pirotecnia en partido de futbol

Los cohetes y fuegos artificiales son artículos que requieren de gran cuidado para su manejo, de lo contrario pueden traer graves consecuencias, como fue en el caso de una mujer que perdió la mano por pirotecnia en un evento deportivo en Ecuador.

Todo sucedió en la Noche Amarilla, un evento oficial de futbol en el que se hizo la presentación del club Barcelona SC en Ecuador, esto previa a que arranque la temporada de futbol en ese país.

Sin embargo, una noche de fiesta terminó en tragedia, por culpa de la pirotecnia, cuando una mujer perdió casi por completo la mano, lo que dejó a los asistentes del evento muy impactados.

VIDEO de la mujer que pierde la mano por pirotecnia

En redes sociales se difundió un video en el que aparece una mujer en las gradas del estadio.

La mujer aparece sosteniendo pirotecnia en la mano, mientras otra persona con un encendedor empieza a prender el cohete para que explote.

#Guayaquil #NocheAmarilla2026

Video muestra como una aficionada de Barcelona S.C. perdió parte de su mano derecha por manipular un explosivo durante la noche amarilla. pic.twitter.com/h7mQXLZiMk — Rubén Valencia (@rubenvalencia22) February 2, 2026

El cohete no prendía y tuvieron que hacer varios intentos para que la mecha de la pirotecnia pudiera quemarse, después de varios segundo, el cohete por fin encendió.

La mujer alzó la mano con la pirotecnia encendiéndose y en cuestión de segundos explotó, en la cámara se captó un gran estruendo acompañado de humo, sin embargo, en esa explosión la mano de la mujer también explotó en pedazos.

Los dedos de la mujer se desprendieron de su mano, tras la intensa explosión que le amputó parte de la mano la mujer se sintió mal y se sentó en las gradas.

Las personas que estaban alrededor de ella aseguraron que el estruendo era tan fuerte que algunos se quedaron sordos por un momento, tras escuchar la explosión.

En redes sociales también se difundió la imagen de cómo le quedó la mano a la mujer después de haber perdido los dedos.

La mujer, cuya identidad se desconocer, fue atendida rápidamente por las personas alrededor y los servicios de emergencia del Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.