Eclipse solar 2026: fecha horarios y donde se verá

Los eclipses solares siempre generan expectativa entre astrónomos y público en general, al ofrecer un espectáculo natural que revela con precisión el movimiento de la Luna frente al Sol. Cada aparición despierta interés científico y millones de miradas alrededor del mundo.

El año 2026 será especialmente atractivo para quienes siguen los fenómenos del espacio, ya que incluirá varios eventos astronómicos relevantes.

Entre ellos destaca un eclipse solar anular que regalará una de las postales más impresionantes: el llamado “Anillo de Fuego”, cuando la Luna cubre el centro del Sol dejando visible un aro luminoso.

Eclipse solar ı Foto: Freepik

Fecha, horarios y dónde se verá

El eclipse solar anular ocurrirá el 17 de febrero de 2026 y tendrá una duración total superior a cuatro horas, considerando todas sus fases parciales y su punto máximo de anularidad.

De acuerdo con los tiempos establecidos en el horario universal coordinado, el fenómeno iniciará a las 09:56, cuando comenzará la fase parcial. Posteriormente, alrededor de las 11:42 se formará el característico anillo solar, alcanzando su punto máximo entre las 12:11 y 12:13. La fase anular concluirá cerca de las 12:41, mientras que el eclipse parcial terminará oficialmente alrededor de las 14:27.

En cuanto a su visibilidad, este evento solo podrá apreciarse en regiones cercanas a la Antártida, ya que la alineación entre la Tierra, el Sol y la Luna provocará que el fenómeno se desarrolle demasiado al sur del planeta. Por esta razón, no será posible observarlo desde México ni desde otras zonas del hemisferio norte como América del Norte, Europa o Asia.

A pesar de ello, el eclipse solar anular de 2026 es considerado uno de los eventos astronómicos más llamativos del calendario, tanto por la claridad del “Anillo de Fuego” como por su larga duración, lo que permitirá a científicos obtener nuevos datos sobre la corona solar y el comportamiento de la luz durante este tipo de fenómenos.

Eclipse Solar ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT