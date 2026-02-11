20 Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero

Día del amor y la amistad

Este 14 de febrero puedes enviar un mensaje a tus personas especiales para recordarles lo mucho que las quieres si es que no podrás pasar tiempo junto a ellos, e incluso puedes enviar alguna imagen divertida.

El 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, y durante este día muchas personas aprovechan para ir a restaurantes, de viaje, o incluso simplemente pasar un rato tranquilo y agradable en casa con sus personas cercanas.

San Valentín normalmente es caracterizado por ser un día en el que las parejas celebran su amor, pero este día también puede pasarse en compañía de amigos o familiares a los que les tengas gran estima

TE RECOMENDAMOS: Parejas Lista de apodos bonitos para tu novio o novia

14 de febrero ı Foto: Especial

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero

En La Razón te compartimos 20 imágenes que puedes enviarle por medio de WhatsApp a tus amigos o a tus parejas este 14 de febrero para recordarles que son personas especiales para ti.

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Si tu persona especial es amante de la música puedes enviarle esta imagen acompañada de una lista de reproducción con las canciones que quieras dedicarle.

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Si conoces las películas favoritas de la persona a la que quieres enviarle mensaje este Día del Amor y la Amistad siempre puedes buscar alguna imagen con temática.

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Si tu persona especial es alguien con un buen sentido del humor puedes mandar imágenes divertidas pero llenas de amor especiales para este 14 de febrero.

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Si aún no tienes un plan junto a tu persona especial, siempre puedes enviarle una imagen con la típica cartulina que contiene un mensaje especial, y puedes acompañarla del plan que tienes en mente para que pasen un rato agradable.

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Este día no solamente es para pasarlo con tu pareja o interés romántico, pues también se trata de celebrar el amor entre amigos.

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

También puedes enviar imágenes con mensajes cursis y llenos de amor que reflejen los sentimientos que tienes hacia la persona a la que enviarás mensaje este 14 de febrero.

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Sin duda las imágenes para enviar por WhatsApp son una manera fácil y rápida de recordarle a tu persona especial algún mensaje específico que quieras darle este Día del Amor y la Amistad, e incluso en cualquier día sin necesidad de ser una fecha importante.

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.