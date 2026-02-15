¿Cuándo y a qué hora es el primer eclipse solar del 2026?

Los eclipses solares son eventos astronómicos muy esperados por los amantes del tema, pues estos fenómenos son un espectáculo natural que se puede disfrutar algunas veces al año, pero tomando muchas precauciones.

Este 2026 ocurrirán dos eclipses solares, el primero será un eclipse anular mientras que el segundo será algo que hace más de un siglo no ocurría, pues será un eclipse total que solamente podrá ser visto en Europa.

En febrero ocurrirá el primer eclipse solar anular, y este será visible en la Antártida, el Océano Pacífico, Atlántico, Índigo y Sudamérica, por lo que si eres amante de estos espectáculos debes prepararte para este 17 de febrero.

ı Foto: Freepik

¿A qué hora es el primer eclipse solar?

Este martes el eclipse solar será anular, por lo que será visible un anillo de fuego alrededor de la Luna, y este será principalmente visible desde la Antártida, pero también podrá ser visible en otros lugares.

Se espera que el eclipse solar anular de este 2026 deje ver el anillo de fuego por aproximadamente 2 minutos con 20 segundos, por lo que este podrá ser disfrutado con precaución por las personas que deseen observarlo en los tres continentes.

Pese a que será visible en Sudamérica, este fenómeno no se podrá apreciar de manera directa en México, pues se espera que sea visible en la Antártida, Chile, Argentina y África.

Este suceso ocurrirá aproximadamente a las 15:57 horas del centro de México, y podrá disfrutarse por medio de transmisiones en vivo que realice la NASA, así como por medio de la aplicación Stellarium.

Eclipse solar anillo de fuego ı Foto: Especial

¿Qué es un eclipse solar anular?

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna cubre la mayor parte del sol; sin embargo, al no lograr tapar por completo este astro, alrededor del círculo oscuro lunar se puede observar un anillo de fuego.

Esto ocurre cuando la distancia de la Luna y la Tierra es mayor, por lo que visiblemente este satélite no cubre completamente el Sol, lo que ocasiona que el cielo se logre oscurecer por completo como ocurre durante los eclipses solares.

Además del eclipse solar anular existen los eclipses solares totales y los parciales, y estos corresponden a la proporción del Sol que queda cubierta por la Luna cuando se alinean durante su trayectoria.

eclipse solar ı Foto: larazondemexico

