Estos son algunos rituales del Año Nuevo chino 2026 para atraer fortuna y amor

El Año Nuevo chino; al igual que el año nuevo del calendario gregoriano, simboliza un nuevo comienzo, por lo que muchas personas buscan realizar rituales con distintos propósitos, y en La Razón te compartimos algunos para la fortuna y el amor.

Este 17 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino, y este 2026 el signo del zodiaco que está relacionado con el nuevo ciclo es el signo del caballo, y a su vez está en combinación con el elemento del fuego.

El caballo de fuego representa la libertad, el optimismo, coraje, positivismo, energía, pasión, determinación, velocidad y la innovación, por lo que esta puede ser una gran oportunidad para atraer la buena fortuna y el amor.

Tradiciones del Año Nuevo Chino ı Foto: Especial

Rituales del Año Nuevo chino 2026 para atraer fortuna y amor

Antes del Año Nuevo chino se puede limpiar la casa a profundidad para dar espacio a las cosas buenas, por lo que se debe incluso tirar los artículos que estén rotos o no se utilicen, y retirar el polvo de cualquier superficie para sacar la mala suerte.

También se pueden colocar chūnlián en la puerta de los hogares, y estos son carteles de color rojo que tienen escritas frases con los deseos que se tienen para el año que está por comenzar, y estas son conocidas como coplas.

Algunas personas acostumbran a tener un recipiente lleno de arroz crudo con tres monedas doradas o chinas, y colocarlo durante quince días en la cocina para atraer la riqueza y la buena fortuna.

Año Nuevo Chino del Caballo ı Foto: Especial

Las mandarinas representan la suerte, por lo que se pueden colocar 8 o 9 de estas al centro de la mesa o en un área de trabajo como símbolo de atracción para la buena fortuna y las buenas relaciones comerciales con otras personas.

Para el amor romántico se pueden utilizar flores en colores rosas o rojos para limpiar el espacio y decorarlo, pues estas simbolizan una renovación emocional para que las personas estén listas para recibir el amor.

Debido a que este 2026 es el año del caballo de fuego, se recomienda a las personas utilizar prendas o accesorios de color rojo, pues la ropa interior en este color significa que la persona está lista para el amor.

Como en muchos otros rituales, también se recomienda utilizar incienso y cuarzos, pues el incienso de jazmín puede funcionar para atraer un amor dulce, y dos cuarzos de color rosa pueden atraer una relación y un amor incondicional.

Año Nuevo Chino ı Foto: Especial

