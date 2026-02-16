El año nuevo chino cada vez está más cerca, y esta celebración cuenta con grandes significados en los que se incluye el inicio de un nuevo ciclo y un animal que corresponde al horóscopo chino.

Este martes 17 de febrero se celebra el Año Nuevo chino 2026, y este ocurre en una fecha distinta debido a que el calendario en el que se basa no es el gregoriano, sino el calendario lunisolar.

El horóscopo chino cuenta con doce animales del zodiaco, y cada año nuevo se designa a uno de estos, pues la fortuna anual está relacionada con el significado de cada animal.

Año Nuevo Chino 2026 ı Foto: Especial

¿Qué significa el caballo de fuego en el Año Nuevo chino 2026?

Este 2026 es el año del caballo de fuego, y este está relacionado con la libertad, la aventura, el optimismo, y la velocidad, por lo que se considera que las personas que nazcan este año tendrán una personalidad carismática.

Al estar en conjunto con el elemento del fuego, el caballo adquiere más fuerza, coraje, positivismo, energía, pasión, determinación e innovación; por lo que se puede aprovechar esta energía para realizar los cambios necesarios.

Los doce animales del horóscopo chino son la Rata, el Buey, el Perro, el Tigre, la Liebre, el Dragón, la Serpiente, el Caballo, la Cabra, el Mono, el Gallo, y el Jabalí; y cada uno de estos cuenta con un significado.

Año nuevo chino 2026 ı Foto: Especial

Superstición sobre el signo del caballo de fuego

De acuerdo con la página Nippon, en 1966 se atribuyó la baja tasa de natalidad con el ciclo del horóscopo chino, pues se creía que el año nuevo del caballo en combinación con el fuego tenía que ver con el carácter y la energía de las mujeres.

También apunta que entre el año 1603 y el 1868 “las mujeres nacidas en el Año del Caballo de Fuego eran irascibles y se comían vivos a sus maridos”; sin embargo, luego se confirmó que esta noticia; que se propagaba mediante espectáculos de marionetas y la literatura, era falsa.

Asimismo, se creía que durante el periodo en el que la natalidad descendió significativamente las personas tomaban más en cuenta el calendario, pues querían saber si los años iban a ser afortunados o desafortunados después de la posguerra.

Debido a que el signo del caballo de fuego era asociado con una superstición, se creía que lo ocurrido con los nacimientos en 1966 era por este motivo; sin embargo, se confirmó que esto sucedió por la planificación de partos con el uso de métodos anticonceptivos.

La tradición del horóscopo chino señala qué animal y elemento marcarán el rumbo simbólico del año 2026 ı Foto: Generada con IA

