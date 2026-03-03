¿Quién es Arturo León Calvo, de Oaxaca y por qué es viral?

El nombre de Arturo León comenzó a viralizarse en redes sociales, pues celebró su boda junto Aleydi Moreno, y esta alcanzó una gran magnitud debido al lujo que se mostró a través de fotos y videos.

La boda de Arturo León y Aleydi Moreno se realizó en el Jardín Phoenix, y este recinto se terminó de construir recientemente, por lo que la boda de esta pareja fue la inauguración del jardín.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, al evento asistieron 600 personas, y se contó con la musicalización de Grupo Cañaveral, Banda El Recodo, la Sonora Dinamita, la Sonora Santanera, y Los Invasores de Nuevo León.

Además, los novios y los invitados pudieron disfrutar de un menú que incluía aguachile de camarón con maracuyá, crema de espárragos crujientes, bísquet de langosta, mostachón banoffe y un volcán de dulce de leche con sorbete de plátano y crumble de chocolate como postre.

Además de la gran fiesta que ofrecieron por la noche, al día siguiente la tornaboda estuvo llena de tradición Oaxaqueña; pues, además de realizar rituales tradicionales, los novios y los invitados lucieron guayaberas y trajes bordados tradicionales.

Por medio de redes sociales la cuenta encargada de los sombreros personalizados que estuvieron presentes en la boda de Arturo y Aleydi compartieron un video de las personas disfrutando de la fiesta mientras escuchaban a El Recodo con sus sombreros.

Asimismo, el taller de joyería compartió el trabajo de monedas auténticas de 21.6 kilates de oro que utilizaron Aleydi y Arturo el día 22 de febrero durante la tornaboda, en la que lucieron trajes típicos de Oaxaca.

La Sonora Santanera agradeció al licenciado Arturo León por haberlos hecho partícipes de la boda, “fue un verdadero honor acompañarlos en la celebración de su boda y ser parte de esta noche llena de amor y felicidad.” se lee en la publicación de la agrupación musical.

¿Quién es Arturo León?

Arturo León Calvo es un empresario y abogado originario de Oaxaca, quien está especializado en materia fiscal, por lo que; de acuerdo con tunota, se ha destacado en el ámbito jurídico regional y nacional.

Arturo León ha sido reconocido como Abogado Fiscalista del Año; y además de su trabajo jurídico, ha impulsado y fortalecido proyectos referentes a la comunidad e identidad oaxaqueña, por lo que es bastante reconocido en el estado.

Su cuenta en Instagram es privada, pero en su descripción saca a relucir el amor que siente por su ahora esposa, pues se puede leer “casado con Aleydi Cervantes”, quien comparte por medio de redes sociales fotografías de ambos.

