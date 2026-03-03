Reportan caída de Facebook, ¿Qué pasó hoy 3 de marzo?

Alrededor de las 15:50 horas de este martes 3 de marzo, los usuarios de la red social Facebook informaron en otras plataformas sobre la caída del servicio, pues se han generado fallas que alteraron su experiencia al momento de ver la página o la aplicación.

Según el sitio Downdetector, han sido más de 400 reportes los que se han recibido en las últimas 2 horas por la falla de Facebook, desatando desesperación en las personas que acostumbran visitar esta plataforma con frecuencia.

La plataforma mencionada detalló que 76% de los reportes se han hecho por fallas en la página web, 11% de los reportes se han realizado por fallas en la App y el 15% de los reportes se han hecho por fallas en el Feed.

Este problema ha sido reportado en varias partes de México como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Mérida y Torreón. Algunos reportes más en El Paso, Texas y otras partes del mundo, dejan ver que la caída no se limita al territorio mexicano, sino de un accidente global.

Además, los usuarios de plataformas digitales han señalado que también se han presentado fallas en todas las aplicaciones que forman parte de Meta.

En ese sentido, este 3 de marzo no solo comenzó a fallar Facebook, también hay errores en Instagram, Messenger, Threads y WhatsApp, lo que implica un problema con la comunicación entre miles de personas.

Las redes sociales tienen muchos usos en la actualidad. Aunque algunos las encuentran una manera de entretenimiento con la aparición de videos y material para la diversión, son también una herramienta de comunicación entre las personas, siendo esta su característica más atractiva.

En la red social X, varios usuarios se han pronunciado sobre las fallas de Facebook mientras que esperan a que el servicio se reestablezca de la manera adecuada. Te dejamos algunas reacciones de Internautas:

"Se cayó Facebook por siempre. Adiós vaquero“.

“¿A ustedes también les falla Facebook?"

"¿Soy solo yo o hoy Facebook Web se comporta como si estuviéramos en 2005? Estoy intentando trabajar en la versión de escritorio y me sigue apareciendo el mensaje Cuenta temporalmente no disponible”,

“Es global”.