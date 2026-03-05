Así operaba la estafa de ‘Lady relojes’ en Coahuila

Una mujer fue detenida y posteriormente puesta en libertad luego de haber sido señalada por hacer fraudes con relojes de alta gama, al venderlos por un valor estimado de 300 mil pesos.

Una joven de nombre Verónica, de 23 años de edad, que es originaria de Ramos Arizpe, Coahuila, fue apodada como “Lady Relojes” luego de haber sido acusada por presuntamente estafar a empresarios vendiéndoles relojes.

Inicialmente la madre de Verónica informó en redes sociales que su hija se encontraba desaparecida, y esta incluso pensaba que había sido secuestrada, pero la joven había sido detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

Denuncian presunta desapación de Verónica "N" "Lady relojes", antes de que se informara que había sido detenida ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo operaba Lady relojes?

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, “Lady relojes” vendía relojes de alta gama por aproximadamente 300 mil pesos cada uno, pero estos resultaban ser falsos.

En redes sociales se señala que Vernónica “N” conocía a los empresarios en el gimnasio y posteriormente les ofrecía relojes de alta gama a empresarios, pero estos relojes resultaron ser réplicas y no piezas originales como ella aseguraba.

Presuntamente “Lady relojes” habría vendido relojes de alta gama a al menos 18 empresarios de la región; y pese a que esta fue detenida, posteriormente fue puesta en libertad.

Verónica "N" "Lady relojes" ı Foto: Grupo Región

Conforme a lo informado por el fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, Verónica podría haber sido manipulada por terceros, por lo que señaló que actuaron para protegerla.

Verónica, alias “Lady relojes” fue puesta en libertad, pues no existían denuncias formales por parte de alguno de los 18 empresarios que presuntamente fueron estafados por la joven.

Las investigaciones para esclarecer el hecho continúan, pues de acuerdo con el fiscal, existen indicios de posibles delitos como trata de personas y contrabando, por lo que se busca a los posibles actores intelectuales.

Medios locales precisarion que, de acuerdo con versiones extraoficiales, presuntamente el dinero que se habría obtenido de la venta de los relojes de alta gama podrían rondar los cinco millones de pesos.

Verónica "N" "Lady relojes" ı Foto: Redes Sociales

Debido a la viralidad que este caso alcanzó en redes sociales, posteriormente Verónica fue señalada por vender contenido para adulto en plataformas de suscripción mensual.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre este caso de presunto fraude que fue señalado públicamente, pero del cual no existen denuncias formales en contra de Verónica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.