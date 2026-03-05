Luna hoy 6 de marzo: ¿Qué fase lunar se verá?

La Luna tiene un ciclo de aproximadamente 29 días y medio, por lo que al año tiene un total de 12 ciclos, y durante estos pasa por cada una de las etapas entre sus lunaciones.

La Luna nueva y la Luna llena son las fases de la Luna que marcan el inicio y el fin del ciclo lunar que está conformado principalmente por cuatro, que son la Luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante y Luna llena.

El calendario lunar se utiliza en muchas religiones, sustituyendo al calendario gregoriano, que contempla el recorrido que realiza la Tierra alrededor del Sol, mientras que en otras culturas se utiliza el calendario lunisolar.

Fases de la Luna ı Foto: Especial

Luna hoy

La luna se encuentra en su etapa menguante este jueves 5 de marzo,mientras que el viernes 6 de marzo se podrá ver la Luna Gibosa Menguante, la cual tendrá un total del 90 por ciento de iluminación.

De acuerdo con Moongaint, esta fase lunar es la continuación de la luna llena, y dura aproximadamente 7 días en los cuales la luz de la luna va disminuyendo hasta llegar a su fase de cuarto menguante, en la que tiene una iluminación del 50 por ciento.

En ese sentido, señala que la Luna Gibosa Menguante aproximadamente es visible a partir de las 21:00 horas y la medianoche, e incluso puede ser visible en el horizonte occidental durante las primeras horas de la mañana.

Fases de la Luna ı Foto: Especial

Además de las cuatro fases lunares principales, existen otras cuatro fases lunares intermedias:

Luna Creciente Cóncava

Luna Gibosa Creciente

Luna Gibosa Menguante

Luna Menguante Cóncava

En marzo la Luna llena se registró el martes 3 de marzo, mientras que el 11 de marzo podremos ver la Luna menguante, la Luna nueva ocurrirá el miércoles 18 de marzo, y la Luna creciente ocurrirá el miércoles 25 de marzo.

Calendario lunar marzo ı Foto: Interastro

Algunas personas contemplan el calendario lunar para realizar algunos rituales religiosos, mientras que otras lo toman en cuenta para hacer rituales relacionados con la energía lunar.

Algunas personas creen que la Luna puede funcionar para establecer intenciones con la energía lunar, por lo que acostumbran a manifestar, así como pensar en sus metas y deseos durante la noche.

La Luna también esta asociada con tener un espacio para dejar de lado tanto las emociones negativas como los hábitos que se quieren cambiar, y también funciona para reconocer las cosas buenas y positivas de la vida cotidiana.

La Luna nueva está asociada con los comienzos y la manifestación; mientras que la Luna llena está asociada con la culminación y la liberación, por lo que esto es considerado por aquellos que utilizan el calendario lunar para hacer rituales.

