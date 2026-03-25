¿Cómo activar el Tap to Pay en tu iPhone?

Este 24 de marzo la compañía Apple anunció que Tap to Pay está disponible en México, por lo que las y los usuarios de iPhone ahora podrán cobrar únicamente utilizando sus teléfonos celulares.
De acuerdo con la comañía, las personas podrán realizar cobros sin contacto utilizando únicamente Tap to Pay en sus iPhone, lo que facilitará a muchos negocios aceptar pagos con tarjeta.
Con Tap to Pay se pueden realizar pagos con tarjetas de crédito y débido, así como con Apple Pay y carteras digitales e otros teléfonos sin necesidad de utilizar una terminal de pago.
¿Qué comisión cobra Tap to Pay de iPhone?
¿Cómo activar Tap to Pay?
Las aplicaciones compatibles están disponibles para iPhone Xs y modelos posteriores que cuenten con la última versión de iOS instalada, pues esta nueva forma de pago funciona utilizando tecnología NFC.
Para poder utilizar esta función se requiere contar con cualquiera de las siguientes aplicaciones:
- Adyen
- Clip
- Mercado Pago
- Visa Acceptance Platform
Esto es debido a que estas son las plataformas que ofrecen Tap to Pay como método de pago disponible en iPhone, por lo que ahora únicamente se requierre que las personas acerquen sus dispositivos o tarjetas al celular de los comerciantes.
Tap to Pay puede ser utilizado como medio de cobro en cualquier negocio sin importar su rubro o tamaño, y se puede hacer el pago utilizando una tarjeta de débito o crédito, iPhone, Apple Watch o cartera digital de cualquier dispositivo móvil.
Para utilizar Tap to Pay en tu iPhone únicamente debes abrir alguna de las aplicaciones compatibles, ingresar el monto que vas a cobrar y acercar la tarjeta, reloj o teléfono del cliente a tu teléfon para realizar el cobro.
Tap to Pay es compatible con los siguientes modelos de iPhone:
- iPhone XS, XS Max y XR
- iPhone 11: : En sus versiones 11, 11 Pro y 11 Pro Max
- iPhone SE de segunda y tercera generación
- iPhone 12: En sus versiones mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max
- iPhone 13: En sus versiones mini, 13, 13 Pro y 13 Pro Max
- iPhone 14: En sus versiones 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max
- iPhone 15: En sus versiones 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max
- iPhone 16: En sus versiones16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e
- iPhone 17: En sus versiones 17, 17 Pro y 17 Pro Max
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.