¿Cuál es el significado de hossana en la biblia?

Seguramente haz escuchado la palabra hossana durante alguna misa, o la haz visto en alguna imagen religiosa de las que algunas personas comparten en redes sociales o envían a los grupos de WhatsApp.

Esta palabra es utilizada en algunas canciones de alabanza y es de origen hebreo; de acuerdo a la información que se conoce, la palabra hossana fue utilizada por las multitudes que recibieron a Cristo en Jerusalén.

Cuando Jesús entró al pueblo de Jerusalén las personas; además de extender hojas de palma, también le gritaban frases como “Hossana al Hijo de David”, “Hossana en las alturas”, “Bendito el que viene en nombre del Señor.”

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Significado de hossana en la biblia ı Foto: Especial

¿Qué significaba originalmente la palabra Hosanna?

Esta palabra hebrea puede traducirse como la frase “por favor, sálvanos” o “sálvanos”, y era utilizada como una oración o súplica de las personas, pero actualmente es asociada y tulizada como una expresión de alabanza y gozo.

Aunque actualmente la palabra hossana es utilizada como parte de alabanzas, predicaciones, misas o asambleas solemnes que se realizan en las iglesias, esta palabra continúa teniendo un gran peso en la vida religiosa de las personas.

De acuerdo con la Diócesis de Orlando, hossana es una oración de una palabra que se clamaba en cada misa, durante las oraciones cuando se pide a Jesucristo que venga ppara renovar la Nueva Alianza de su Cuerpo y Sangre, y en el Domingo de Ramos, para recordar la llegada de Jesús a Jerusalén.

Significado de hossana en la biblia ı Foto: Especial

La Iglesia de Jesucristo señala que la palabra hossana era utilizada durante la Festa de los Tabernáculos en la que celebraran por la liberación de Israel cuando Jesús entró a la “tierra prometida.”

“el pueblo entonaba las palabras del Salmo 118 y mecía ramas de palma. Durante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, las multitudes clamaron “Hosanna” y tendieron ramas de palma a sus pies, demostrando así que comprendían que Jesús era el mismo Jehová que había liberado a Israel en la antigüedad” se lee en la publicación.

Asimismo, comparten que la palabra hossana y este grito de alabanza se incluyeron durante la dedicación que se realizó en el Templo de Kirtlan, Estados Unidos, y actualmente es utilizada en todas las iglesias modernas como parte de las oraciones.

Llegada de Cristo a Jerusalén ı Foto: Especial

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