¿Cómo murió Hugo Zuluaga, empresario colombiano en Punta Caná?

La muerte del empresario colombiano Hugo Alberto Zuluaga Giraldo generó conmoción luego de que autoridades de República Dominicana confirmaran el fallecimiento ocurrido el 3 de abril de 2026 en una playa de Punta Cana.

De acuerdo con el reporte oficial, el empresario se encontraba en aparentes vacaciones en playas del hotel Hard Rock, donde se hospedaba en compañía de sus dos hijos, de 23 y 14 años de edad.

Hugo Zuluaga, empresario colombiano ı Foto: X @FedesoftCol

¿Cómo murió Hugo Zuluaga?

Según la información proporcionada por autoridades locales, Hugo Zuluaga murió tras ser arrastrado por el mar mientras se bañaba en una playa de Punta Cana.

El caso fue reportado alrededor de las 12:40 p. m., cuando se emitió un aviso sobre un turista que pedía ayuda. En ese momento también se encontraban con él sus dos hijos, quienes igualmente fueron alcanzados por las olas, aunque lograron ser rescatados con vida.

Aunque recibió atención médica tras el incidente, el empresario colombiano fue ingresado a una institución privada de salud alrededor de las 2:25 p. m., donde las autoridades fueron notificadas de la llegada de una persona sin signos vitales.

Lamento profundamente el fallecimiento de este gran empresario, Hugo Zuluaga, que comenzó su camino en Rionegro y se convirtió en un líder tecnológico de talla mundial. Su visión, su legado y su calidad humana dejan una huella imborrable.

Mi solidaridad con su familia. pic.twitter.com/CCh7W7W8Pj — Rodrigo Hernández Alzate (@RodrigoHAl) April 4, 2026

Posteriormente, personal oficial acudió al centro médico junto con elementos de investigación para realizar las diligencias correspondientes.

El diagnóstico preliminar emitido por el médico legista estableció que la causa de muerte fue “hipoxia cerebral por asfixia por ahogamiento”, de acuerdo con lo reportado en el caso.

Zuluaga, de 57 años, había viajado a República Dominicana el 28 de marzo y tenía previsto salir del país el 4 de abril. Su fallecimiento provocó impacto no solo por las circunstancias del hecho, sino también por su trayectoria empresarial en Colombia, donde era reconocido por su participación en proyectos de movilidad y transporte a través de la empresa Quipux.

Todas nuestras oraciones para Hugo Zuluaga.

Solidaridad con toda su familia, amigos y equipo en este momento tan difícil. pic.twitter.com/hySHxK9wXR — EstebanQuintero (@estebanquincar) April 4, 2026

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LMCT