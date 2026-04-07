¿Regresa RBD? Confirman colaboración de Poncho Herrera con Anahí y desatan rumores

El universo de RBD ha vuelto a colapsar las redes sociales con una noticia que parecía imposible apenas hace unos meses. Alfonso Herrera y Anahí, cuya química en pantalla definió a toda una generación como la pareja de Mía Colucci y Miguel Arango, han confirmado que están trabajando juntos en un nuevo proyecto.

Tras la sonada ausencia de Herrera en la gira de reencuentro de la agrupación, su distancia profesional de la marca RBD parecía definitivo, sin embargo, este 2026 ha traído consigo un giro inesperado.

Lo que inició como un video misterioso en enero se ha transformado en una realidad confirmada por el propio actor, quien no pudo ocultar la emoción de reencontrarse con su excompañera.

Los actores Poncho Herrera y Anahí trabajan en una colaboración ı Foto: Redes sociales

Poncho Herrera confirma colaboración con Anahí

Tras meses de especulaciones derivadas de un breve clip difundido en enero, Poncho Herrera finalmente rompió el silencio ante la prensa. El actor confirmó que, efectivamente, existe una colaboración en puerta con Anahí, aunque se apresuró a aclarar que no se trata de un regreso a los escenarios musicales.

Hicimos algo, pero en este momento no puedo hablar al respecto. Es algo muy acotado y más adelante sabrán de qué se trata Poncho Herrera



Estas palabras fueron suficientes para que los fans inundaran las plataformas con comentarios de incredulidad y alegría, destacando frases como:

“¿Cómo es posible que hayan pasado casi 22 años desde que Mía y Miguel se conocieron?” y “Siento que estoy soñando”.

Además de confirmar el proyecto, Herrera aprovechó para reafirmar el profundo cariño que siente por Anahí, destacando no solo su faceta laboral, sino su éxito personal.

Obviamente yo a ella la quiero muchísimo, le tengo una admiración profunda, no solo por lo laboral, sino por la familia tan linda que ha creado

Ante las preguntas obligadas sobre las recientes controversias que han rodeado a otros integrantes de RBD tras la gira mundial, el actor prefirió mantenerse al margen.

El guiño que rompió las redes

La clave que desató la locura entre los rebeldes ocurrió en enero de 2026, cuando ambos artistas publicaron un video con la descripción “M&M”. Para los seguidores, esta fue una referencia inequívoca a Mía y Miguel, los personajes que interpretaron en la producción de 2004.

Aunque el proyecto se describe como algo “acotado” y fuera de la música, el simple hecho de ver a la dupla de oro de RBD trabajando en conjunto en pleno 2026 sugiere que, para la nostalgia y el cariño de los fans, el tiempo realmente no ha podido cambiar la conexión entre ambos.

Se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre si este encuentro se trata de una campaña publicitaria, un proyecto cinematográfico o una colaboración editorial.