Abuelita "deportista" juega basquetbol y finta a todos sus rivales (VIDEO)

En TikTok se volvió popular una abuelita de San Esteban Atatlahuca, comunidad de la región Mixteca de Oaxaca, pues su nieto Carlos compartió un video en donde se observa que la mujer de la tercera edad juega basquetbol con otras personas más jóvenes.

La habilidad y condición física de la jugadora sorprendió a todos los internautas por su manera de fintar a sus rivales durante el partido.

¡Juega 100 veces mejor que yo! _mimian1, usuario en TikTok

Sin duda es la mejor. Hasta se fueron con su finta ketzagalindo, usuario en TikTok

leer más Disfrazado de abuelita, sujeto asalta un banco y logra darse a la fuga en EU

En el video, publicado en la cuenta @jcarlossando, se aprecia cómo la abuelita corre de un lugar de la cancha a otro, mientras bota, pasa o cacha la pelota, además de pasar sobre sus contrincantes.

Esta adulta mayor no se detuvo en ningún momento, y ocasionó que los espectadores en la tribuna no contuvieran su emoción al verla jugar y anotar una canasta.

Ante ello, los internautas comentaron que se trata de una “súper abuela” y que Nike incluso debería patrocinarla; otros expresaron que la mujer posee mayor energía que ellos, a pesar de ser más jóvenes.

La jugadora más valiosa, verdaderamente lreylramos, usuario en TikTok

Tiene más energía que las que están ahí reyescodm5, usuario en TikTok

Igualmente, pidieron a Carlos cuidarla y abrazarla demasiado, pues algunos de ellos ya no tienen la suerte de estar con sus abuelas. Asimismo, destacaron que la forma de vivir de la señora debe ser para todas las personas mayores, con el fin de que disfruten de su vejez y no dejarles responsabilidades que ya no les corresponden.

Abrázala mucho, yo extraño a la mía alexaocadiz, usuario en TikTok

Así es como deben vivir nuestros adultos mayores: fuertes e independientes. No que luego les tiran a los nietos para que los cuiden cochibombo1, usuario en TikTok

Finalmente, externaron sus felicitaciones y compartieron su deseo de estar en las mismas condiciones que la jugadora cuando sean viejos.

Yo seré una abuelita como ella... bien pro alvahernandez2608, usuario en TikTok

Hasta el momento, el TikTok cuenta con 694.1 mil reproducciones y 57.8 mil “me gusta”.

MAEP