¡Adiós ahorros! Niña quería hacer papelitos de colores y recortó el dinero de su primo

La travesura de una menor de cuatro años ha sido tendencia luego de que para hacer papelitos de colores recortó billetes de diferentes denominaciones, sin saber el valor que tenían y que eran los ahorros de su primo.

A través de TikTok , el usuario @alexander_cera publicó un video en el que se muestra a un joven sentado y triste porque en el piso está el dinero recortado por su prima pequeña.

"POV: Tu prima de cuatro años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar", señaló en el texto para ilustrar el clip, en el que se observan billetes hechos pedacitos desde los 20 hasta los 500 pesos, los cuales el joven ahorró para reparar su automóvil.

Además, en los comentarios el joven acusó a los padres de la menor de no querer pagarle el dinero que su prima destrozó.

Su caso se volvió viral y generó miles de comentarios entre los usuarios, con más de 3.5 millones de reproducciones y 692 mil me gusta.

"No es mi dinero pero me dolió", "Un video no puede doler, el video", "El esfuerzo se fue en un instante", "No es mi dinero, pero que coraje", son algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.

Incluso, algunos internautas le recomendaron que los llevará al banco para que se los cambien y pueda reparar su auto.

¿Los billetes rotos pierden su valor?

El Banco de México señala que los billetes rotos o mutilados no pierden su valor comercial y recomienda que sea reparado con cinta adherible transparente.

Además, explica que la única razón por la que no te podrían aceptar un billete es si éste fue reparado con una cinta obscura, ya que podría creerse que es falso. En este enlace, puedes consultar más información sobre la validez de los billetes.

Banxico señala que los billetes rotos aún sirven y se pueden usar. Foto: Banxico

Síguenos en Google News

DAN