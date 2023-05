VIDEO. '¡Con poquito se puede ser feliz!': hombre presume su felicidad tras comprarse un 'vocho'

Valeria, dice a La Razón, que el primer auto que recuerda haberle visto a su papá, era un 'vochito' amarillo. "Nunca nos dejó, siempre se mantuvo con nosotros muy fuerte, en las inundaciones, en las lluvias, fallaba muy poquito y mi papá lo quería mucho", cuenta. "Éramos muy felices y no queríamos otro carro ni mi hermano ni yo. Ya luego por cuestiones de trabajo a mi papá se lo cambiaron por un Datsun, pero de verdad, fuimos muy felices con ese carrito que ante la mirada de todos estaba destartalado y se burlaban de nosotros de niños, pero nunca nos falló".

Algo similar a lo que nos cuenta Valeria, es lo que le sucedió a un hombre que se viralizó en TikTok por compartir cómo es que con tan poco se puede ser feliz. En las imágenes, él cuenta cómo con mucho esfuerzo se compró su primer auto: un 'vochito' que aunque no tiene estéreo, lo hace feliz por lo que le significó su compra.

Ignacio nos muestra cómo con poco se puede ser muy feliz. Redes sociales.

'Con dedicación me pude comprar mi primer carro'

Trabajar con empeño y dedicación, de manera honrada, para poder cumplir nuestros sueños. Esa es la lección que nos deja este usuario en TikTok quien se viralizó luego de compartir la felicidad que le daba comprar su primer auto y que, además, éste fuera un "vochito", un vehículo que incluso ya no se fabrica en el mundo, al menos desde el año 2003.

"¡Ando bien contento! No se necesita manejar un Lamborghini, un Audi, un Bugatti, para ser feliz. ¡Yo siento ahorita la felicidad porque me compré un vocho y ando en el vocho! Diez kilómetros por hora, no se necesita ir muy rápido. La felicidad la siento aquí en el corazón. Voy en mi vochito, no traemos estéreo, pero venimos cante y cante. Lo que importa es el momento, la felicidad", relata.

'No me da pena ni vergüenza'

En alguna época, si es que no era un vehículo de colección, los "vochos" fueron asociados con la clase media baja, quienes no podían acceder a autos de lujo o de un precio mucho mayor al que se vendía el Volkswagen en México. Por eso, es que el protagonista de esta historia refiere que no le da pena ni vergüenza que su primer automóvil haya sido un "vochito".

"Con empeño y dedicación me pude comprar mi primer carro y fue un vochito, no me da pena, ni vergüenza, al contrario, estoy bien feliz, bien contento. Yo sé que está un poquito viejo, pero es con mi trabajo honrado. Para mí, es como si fuera un Lamborghini y lo amaré por el resto de mi vida. ¿Ya vieron? No se necesita tener mucho para ser feliz, vamos a darle y a seguir dando el rol", finaliza el automovilista.

El Volkswagen, sin duda, fue uno de los autos más queridos por los mexicanos y el video da muestra de ello. De acuerdo a la propia página oficial de la marca, fue en octubre de 1967 cuando se fabricó el primer "vocho" en México. El último en fabricarse fue en la planta ubicada en Puebla, el 31 de julio del 2003 y se encuentra en exhibición actualmente. ¡Que nos deje como lección ser felices con poco!