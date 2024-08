¿Qué dijo? AICM escribe mal un letrero en inglés; usuarios se burlan

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desató burlas en redes sociales luego de que el creador de contenido, Javier Matuk, compartiera una foto de un cartel con una frase peculiar.

El cartel que fue subido a la red social X tiene una frase en inglés que dice lo siguiente: "Welcome to México's customs Pick up your luggageand declare, if you exceed your allowed luggage and foreign exchange."

La frase en el aeropuerto se lee de la siguiente manera: "Bienvenido a la Aduana de México Recoja su equipaje y declare, si excede el equipaje permitido y moneda extranjera." usuarios explicaron que el aeropuerto quiso expresar que se debe recoger el equipaje y declarar cualquier exceso de equipaje y de dinero más allá del límite permitido.

¿Qué dijo?

Esto en la T2 del AICM.

Leo sus traducciones 😐😀😪😆 pic.twitter.com/LTtZZUGR3J — Javier Matuk (@jmatuk) August 21, 2024

Usuarios recuerdan carteles

Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de recordar otros carteles que se han compartido en redes sociales con faltas gramaticales que caen en los chistoso.

Como aquel en el que un restaurante quiso traducir 'gordita de chicharrón' y fue víctima del traductor poniendo 'chubby girl from pressed chicharron'.

Cartel víctima del traductor Foto: X @Joseph_sullivan

Otros aseguraron que este era un trabajo para la youtuber SuperHolly quien se dedica a dar consejos sobre el inglés, así como de corregir ciertos errores de este estilo.

¿Qué dice? Cartel traducido literalmente fue recordado por sus faltas gramaticales Foto: X @francisco1fdz

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT