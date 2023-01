Blue Monday. ¿Por qué el día más triste del año es fake news?

El Blue Monday es conocido como "el día más triste del año", sin embargo, es fake news.

El día más triste del año deriva de I feel blue que significa estoy triste.

La afirmación de que el Blue Monday es el día más triste del año fue inventada por profesor de psicología de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnall, como una estrategia de marketing en beneficio del sitio de viajes Sky Travel.

Su estrategia consistía en que la gente comprará un viaje cuando se sintieran muy tristes.

Lo anterior no significa que no exista el día más triste del año, pero no es el mismo para todas las personas, ya que en cada quien implica factores como la perdida de un familiar, una ruptura amorosa, ser despedido de un trabajo o la detección de una enfermedad pueden influir en el estado de ánimo.

A Cliff Arnall le atribuyen el descubrimiento de una ecuación matemática que toma en cuenta variables complementarias, para supuestamente identificar el día más triste del año al tercer lunes de enero.

En dichas variables hay elementos que inciden de forma negativa en el estado de ánimo de una persona como el clima desfavorable.

