Un empleado de la pizzería Little Caesars fue captado sacando cajas de los alimentos de la basura, lo que generó una gran polémica en redes sociales.

En TikTok una usuaria difundió un breve clip que fue grabado desde el estacionamiento de una sucursal de la pizzería.

En el video se puede observar que el empleado abre el bote de basura y comienza a sacar las cajas de pizza que habían sido compradas por otros clientes.

El trabajador empieza a acomodar las sacas que recuperó dela basura en una barra que está a un lado del contenedor.

Usuarios afirman que es para reutilizar las cajas

Los usuarios de Internet no dudaron en responder a lo que se plasmó en el video. Algunos de los cibernautas sugirieron que el motivo por el que el empleado de la pizzería sacó las cajas de la basura fue para volverlas a usar.

“las vuelven a ocupar para pizza un amigo trabaja ahí y eso me ha contado si las fueran a tirar no las estaría armando otra vez”, “Creo por eso piden que destruyan las cajas JAJAJA (para que ya no les entre la necesidad de reutilizarlas)”, “Si fueran para reciclar las aplastarían y ahí se ve claro que hasta las acomoda bien la cajita”, “¿Y por qué las vuelve a acomodar?, como nuevas. Si las fuera a tirar sólo aplastarlas”, escribieron algunos de los internautas.

Otros aseguraron que han trabajado en la cadena de pizzerías y que nunca han sacado las cajas de la basura, sino que se sacan para otra cosa.

“Es por qué no cabe en el bote la caja, por eso las saca para desarmarlas o dárselas a alguna persona que recoja cartón”, “Yo trabajé en un Little Caesars y no las volvemos a utilizar, está prohibido eso”, “Para los que nunca han trabajado una pizzería que pereza de explicarle. No es nada malo lo que está haciendo el chico”, escribieron otros usuarios