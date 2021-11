Cerillito salda deuda con sus propinas de 8 meses

Un "cerillito" demostró que la perseverancia y la disciplina son claves al momento de cumplir una promesa, debido a que ahorró las propinas que obtuvo de su trabajo durante ocho meses para saldar una deuda.

A través de una publicación que se viralizó en Facbeook, una mujer narró la historia del "cerillito" -de quien no especificó si era hombre o mujer- y aseguró que se llevó una grata sorpresa después de que cumpliera su promesa al pie de la letra .

Según relata la mujer, una persona de bajos recursos le pidió mil 500 pesos prestados, pero se sinceró al decirle que no podría regresarle el favor sino hasta 8 meses después.

Cerillito utiliza sus propinas de 8 meses para pagar deuda

La mujer admitió que le gustó la sinceridad de la persona, por lo que accedió a darle la cantidad especificada, aunque no tenía idea que le pagaría en exactamente 8 meses.

"Hoy ya no me acordaba y vino muy temprano y me pagó los 1.500, así con puras moneditas. Yo quería llorar porque aún hay gente que realmente valora lo que es un préstamo", contó la mujer.

La publicación estuvo acompañada de dos fotografías en donde se muestra una mesa llena de monedas, lo que evidencia que el "cerillito" demostró el valor de su palabra. Cabe mencionar que no se nombra en dónde ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, la historia ha sido compartida más de 17 mil veces y tiene alrededor de mil 500 reacciones. Entre los comentarios destacan personas que aplauden las acciones de la persona y destacan la importancia de cumplir una promesa.

RFH